Drogenring verteilt Rauschgift an Kinder - große Polizei-Razzia in Oberfranken und Oberpfalz

Sieben Personen bei Drogen-Razzia im Raum Pegnitz und Auerbach am Dienstag (3.12.2019) verhaftet

Drogendealer warben gezielt Kinder als Kunden an, unter anderem mit kostenlosen Kostproben

Polizei kam dem Drogenring im Herbst 2019 auf die Spur

Am Dienstagmorgen (3.12.2019) fand in den Dienstbereichen Pegnitz (Oberfranken) und Auerbach in der Oberpfalz eine große Drogen-Razzia statt. Insgesamt wurden zehn Häuser und Wohnungen durchsucht, berichtet die Polizei inFranken.de. Sieben Personen wurden vorläufig festgenommen und eine Vielzahl an Beweismitteln sichergestellt. Den mutmaßlichen Dealern wird Ungeheuerliches vorgeworfen.

Drogendealer verführen Kinder - Handel blüht auf

Mehrere junge Erwachsene sprachen gezielt Kinder an, ergeben die Polizei-Ermittlungen. Die Dealer wollten die Kinder überreden, Drogen zu nehmen und sie an ihre Schulfreunde weiterzugeben. Erste Kostproben (Marihuana-Portionen) sollen ihnen sogar geschenkt worden sein.

Innerhalb weniger Wochen entwickelte sich ein schwunghafter Handel, berichtet die Polizei. Die Drogen-Konsumenten gaben ihr Taschengeld und ihre Geld-Geschenke für Rauschgift aus. Erste Diebstähle fanden statt, um den Drogenkonsum zu finanzieren.