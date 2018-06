Digitalisierung an Bayreuther Schulen

Das Bildungsbüro der Stadt Bayreuth veröffentlicht eine Handreichung zur Digitalisierung an den Schulen in Bayern und in Bayreuth. Die Publikation enthält die Auswertung einer vom Bildungsbüro durchgeführten Lehrerumfrage zum Thema ?Digitale Medienbildung und Gerätenutzung an den Bayreuth Schulen?, erläutert den aktuellen Prozess der Digitalisierung an bayerischen Schulen und gibt Handlungsempfehlungen zur sinnvollen Gestaltung der digitalen Lernwelt Schule vor Ort.