Feuerwehreinsatz in oberfränkischen Goldkronach: Am Freitagmorgen (07.02.2020) ist die Feuerwehr in Goldkronach (Kreis Bayreuth) im Einsatz. Das teilt die Polizei in einer Erstmeldung mit.

In einem Wohnhaus ist eine Heizung in Brand geraten, es gibt eine starke Rauchentwicklung. Aktuell sind die Feuerwehrleute noch im Einsatz, erklärt die Polizei.

Sobald weitere Informationen bekannt sind, erfahren Sie bei inFranken.de mehr.