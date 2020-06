Bayreuth vor 46 Minuten

Kundgebung

Demo in Oberfranken: "Fridays for Future" protestiert gegen Corona-Abwrackprämie

In Bayreuth demonstriert die Bewegung "Fridays for Future" am Dienstagnachmittag gegen eine mögliche Auto-Kaufprämie aufgrund der Corona-Krise. Um die vereinbarten Klimaziele einhalten zu können, müsse eine solche Prämie verhindert werden.