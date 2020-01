Dreimal war die TV-Show "Das perfekte Dinner" des Senders VOX schon in Bamberg, zweimal in Würzburg und ganze sechsmal in Nürnberg. Jetzt dürfen auch Hobbyköche aus Bayreuth zum ersten Mal zeigen, was sie können: Das Produktionsstudio "ITV Studios" sucht nach Teilnehmern. Wir verraten, wie Sie sich bewerben können.

Gastgeber für "Das perfekte Dinner" in Bayreuth gesucht

Es werden leidenschaftliche Gastgeber gesucht, schreibt das Produktionsstudio auf dessen Facebook-Seite. Dort wurde der Aufruf gestartet, sich für die Show in Bayreuth zu bewerben. In der Woche vom 02. bis 06. März 2020 soll der Dreh stattfinden. "Ob edel oder bodenständig - es darf gekocht werden, was gefällt", so die Produktionsfirma. Wer es schafft, die anderen Teilnehmer zu überzeugen, kann sich auf einen Gewinn von 3000 Euro freuen.

Wie kann man sich für "Das perfekte Dinner" bewerben?

Interessierte Hobbyköche können sich telefonisch unter der Telefonnummer 0221/492048240 oder über die Website des Produktionsstudios bewerben. Wenn sich genug Bewerber gemeldet haben, findet üblicherweise ein kleines Casting statt: In der ersten Runde wird ein Telefon-Interview geführt, in der zweiten Runde besuchen die Produzenten die Interessenten in ihrer Wohnung, um dort ein kurzes Vorstellungsvideo für VOX zu drehen.

Generell darf sich jeder Bayreuther ab 18 Jahren für die Kochshow bewerben. Jedoch muss die Wohnung der Teilnehmer mindestens zwei Zimmer haben, damit es Platz für Interviews in einem separaten Raum gibt.