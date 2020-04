Wegen der Corona-Krise fallen aktuell sämtliche größeren Feste, wie Hochzeiten, Taufen und Geburtstage, aus. Für die Konditorei „Somi’s Sweet Sensation“ in Bayreuth ist das eine große Belastung. Die Inhaberin Somayeh Zahiri, die viele als Somi kennen, stemmt sich allerdings gegen die Krise. Sie backt Toilettenpapier-Torte – und hat damit einen Hit gelandet.

Vergangene Woche hatte sie die Klopapier-Torte zum ersten Mal gebacken. Die Leckerei sieht wie eine Toilettenpapier-Rolle aus, ist aber nicht mit Papier, sondern mit Vanillesahne und frischen Erdbeer-Stückchen gefüllt. Ihre Kunden lieben sie: „Nach einer halben Stunde war sie ausverkauft“, erzählt Somi inFranken.de.

Am Donnerstag gibt es wieder Toilettenpapier-Torte in Bayreuth

Kunden hatten Somi auf die Idee gebracht. Sie hatten Fotos von Toilettenpapier-Torten auf Instagram gesehen und dann bei der Bayreuther Konditorin nachgefragt, ob sie diese nicht auch machen könnte.

Aufgrund der großen Nachfrage legt Somi nun nach. Am Donnerstag (09.04.2020) verkauft sie wieder Klopapier-Torte in ihrer Konditorei „Somi’s Sweet Sensation“. Kunden müssen sich allerdings beeilen, so die Inhaberin. Es gebe bereits viele Bestellungen.