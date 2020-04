Corona-Hotline auch über Ostern erreichbar

Coronavirus-Abstand nicht eingehalten: Polizeieinsatz in Bayreuther Supermarkt

Corona-Teststationen eröffnen in Pegnitz und Bayreuth

Aktuell 354 Infizierte und fünf Tote (Stand: 06.04.2020) im Raum Bayreuth

Corona-Fall in der Stadtverwaltung

Stadt Bayreuth richtet Bürgertelefon ein

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 07.04.2020, 15.30 Uhr: Bayreuther Krankenhaus-Mitarbeiter nähen Mundschutz

Aufgrund der Corona-Krise ist Mundschutz in vielen Krankenhäusern und Pflegeheimen derzeit ein rares Gut. Die Mitarbeiter der Ergotherapie am Bezirkskrankenhaus Bayreuth haben deshalb eine Nähstube eingerichtet, in der sie Behelfsmasken für das Personal in Eigenregie herstellen.

Schützen sollen die Masken Hygiene- und Pflegekräfte sowie Ärzte und das therapeutische Personal der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO). Zwei Stück soll jeder Mitarbeiter im Pflegedienst bekommen. Abends kann dann jeder seinen Mundschutz zu Hause selbst kurz abkochen, um Viren und Bakterien abzutöten.

Rund 100 Masken schafft das Team laut einer GeBO-Pressemitteilung pro Tag. „Der erste Schwung geht voraussichtlich an die Mitarbeiterim Wohn- und Pflegeheim in Kutzenberg“, sagt Kristina Blum, Leiterin der Ergotherapie am Bezirkskrankenhaus Bayreuth.

Wollen Sie sich selbst einen Mundschutz nähen? Mit dieser Anleitung geht es ganz einfach.

Update vom 07.04.2020, 10.55 Uhr: Corona-Hotline auch über Ostern erreichbar

Die beim Landratsamt Bayreuth eingerichtete Hotline rund um die durch das neue Coronavirus verursachte Erkrankung Covid-19 ist zu medizinischen Fragen auch über die Osterfeiertage erreichbar. Von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag, ist die Hotline für medizinische Belange von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 0921 / 728700 erreichbar.

Wer Krankheitssymptome zeigt oder nachweislichen Kontakt mit einer infizierten Person hatte, soll sich unbedingt telefonisch bei seiner Hausarztpraxis oder beim Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116 117) melden. Keinesfalls sollte eine Praxis unangemeldet aufgesucht werden. Nur so lassen sich Ansteckungen vermeiden. Am Telefon werden Betroffene dann über weitere Maßnahmen informiert und gegebenenfalls wird ein Termin für einen Corona-Test vergeben, teilte das Landratsamt Bayreuth mit.

Update vom 06.04.2020, 19.45 Uhr: 59 neue Corona-Fälle in und um Bayreuth

Die Zahl der Personen, die in Stadt und Landkreis Bayreuth positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist weiter angestiegen. Insgesamt wurden seit Freitag (3. April 2020) 59 neue Fälle bekannt. Damit haben sich nach Angaben des Landratsamts Bayreuth bisher insgesamt 354 Personen mit dem Virus infiziert, wobei 26 davon aus den Nachbarlandkreisen oder aus anderen Regierungsbezirken stammen.

Insgesamt sind vier ältere Menschen aus Stadt und Landkreis Bayreuth und eine Patientin, die aus einem Nachbarlandkreis stammte, seit Ausbruch der Pandemie an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 verstorben. 46 Personen mit Symptomen werden derzeit stationär in den Krankenhäusern in Bayreuth und Pegnitz behandelt, davon liegen 20 auf einer Intensivstation.

In einem Pflegeheim im Landkreis Bayreuth wurde ein älterer Bewohner als Kontaktperson positiv getestet. Er hat jedoch dem Landratsamt nach keine Symptome entwickelt und die Quarantäne inzwischen gesund überstanden.

Bei einer Pflegefachkraft einer Pflegeeinrichtung in der Stadt Bayreuth wurde das Virus ebenfalls nachgewiesen. Die Kontaktpersonen wurden ermittelt, Testergebnisse liegen noch nicht vor.

Bisher konnten bereits 93 vormals infizierte Personen die vierzehntägige häusliche Quarantäne wieder gesund verlassen, wie das Landratsamt weiter mitteilt. 63 von ihnen leben im Landkreis, 30 in der Stadt.

Update vom 06.04.2020, 12.30 Uhr: Die Stadt Bayreuth bietet Hilfe für Familien

Aktuell stehen viele Familien vor der Herausforderung, zu Hause bleiben zu müssen, ohne Angebote der Freizeitgestaltung. Zusätzlich sind sie durch den Unterricht zuhause belastet. Unter diesen erschwerten Bedingungen kann es innerhalb der Familie vermehrt zu Spannungen, Streitigkeiten oder gar häuslicher Gewalt kommen.

Für Familien in solcher Not stehen das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration und das Familienbündnis Bayreuth als Ansprechpartner zu Verfügung. Unter www.familien-in-bayreuth.de finden Interessierte unter der Rubrik „SERVICE – Bündnis für Familien viele Informationen und Hinweise auf weitere Ansprechpartner, die Unterstützung bieten können.

Update vom 03.04.2020, 15.53 Uhr: Polizeieinsatz in Bayreuther Supermarkt wegen fehlendem Sicherheitsabstand

In einem Bayreuther Supermarkt sind am Montag (30.03.2020) ein Kunde und ein Ladendetektiv in einen heftigen Streit geraten. Gegen 18.45 Uhr rückte die Polizei an.

Der Ladendetektiv (57) sollte Kunden darauf hinweisen, sich in der Coronavirus-Krise an den Sicherheitsabstand zu halten, berichtet die Polizei. Ein Kunde (36) soll dagegen verstoßen haben, und die Männer gerieten in Streit. Schließlich wurde die Polizei gerufen. Die Beamten sprachen mit den beiden und erteilten dem Kunden einen Platzverweis.

Detektiv: Kunde wollte Handy aus Hand treten

Danach erklärte der Ladendetektiv, dass er den 36-Jährigen gebeten habe, sich an den Abstand zu halten. Dann sei er beleidigt worden. Da er alles mit dem Handy gefilmt habe, sei er von dem Kunden attackiert worden. Mit dem Fuß habe der 36-Jährige versucht, das Handy aus seiner Hand zu treten. Die Polizei stellte das Video als Beweismittel sicher, die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung.

Entgegen von Medienberichten sei der Ladendetektiv weder angehustet noch angespuckt worden, betont die Polizei. In der aktuellen Corona-Krise nehme die Polizei Anhusten oder gar Anspucken sehr ernst und werde diese auch konsequent verfolgen.

Update vom 03.04.2020, 15.45 Uhr: Landratsamt meldet weiteren Todesfall

Am Freitag (03.04.2020) ist ein 79-jähriger Mann aus Pegnitz an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben, wie das Landratsamt Bayreuth mitteilte. Damit sind insgesamt vier ältere Menschen aus Stadt und Landkreis Bayreuth sowie eine Patientin, die aus einem Nachbarlandkreis stammte, seit Ausbruch der Pandemie an den Folgen der Infektionskrankheit ums Leben gekommen.

Seit Donnerstag wurden zudem 40 neue Corona-Fälle bekannt. Damit haben sich bisher insgesamt 295 Personen infiziert, wobei 23 davon aus den Nachbarlandkreisen oder aus anderen Regierungsbezirken stammen.

Update vom 02.04.2020, 17.25 Uhr: Anzahl der Covid-19-Erkrankten weiter steigend

Die Zahl derjenigen Menschen, die in Stadt und Landkreis Bayreuth positiv auf das neue Coronavirus getestet wurden, steigt weiterhin an. Seit Mittwoch (01.04.2020) wurden 37 neue Fälle bekannt. Damit haben sich bisher insgesamt 255 Personen infiziert, wobei 20 davon aus den Nachbarlandkreisen oder aus anderen Regierungsbezirken stammen. Vier ältere Menschen aus Stadt und Landkreis Bayreuth sind seit Ausbruch der Pandemie inzwischen an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 verstorben.

44 Menschen mit entsprechenden Symptomen werden derzeit stationär in den Krankenhäusern in Bayreuth und Pegnitz behandelt, davon liegen 19 auf einer Intensivstation.

Bisher konnten bereits 48 vormals infizierte Personen die 14-tägige häusliche Quarantäne wieder verlassen, 32 davon leben im Landkreis, 16 in der Stadt Bayreuth.

Update vom 01.04.2020, 17.20 Uhr: Weiterer Todesfall, Zahl der Infektionen steigt auf 218

Im Landkreis Bayreuth gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Wie das Landratsamt mitteilt, ist am Mittwoch (01.04.2020) im Klinikum Bayreuth eine weitere hochbetagte Frau den Folgen dieser Virusinfektion erlegen. Damit steigt die Zahl der Corona-Opfer auf vier. Seit Ausbruch der Epidemie sind drei ältere Menschen aus Stadt und Landkreis Bayreuth an den Folgen von Covid-19 verstorben.

Die Zahl derjenigen Personen, die in Stadt und Landkreis Bayreuth positiv auf das neue Corona-Virus getestet wurden, nimmt unterdessen weiter zu. Seit gestern wurden dem Landratsamt zufolge 21 neue Fälle bekannt. Damit haben sich bisher insgesamt 218 Personen angesteckt, wobei 20 davon aus den Nachbarlandkreisen oder aus anderen Regierungsbezirken stammen.

40 Personen mit Symptomen werden derzeit stationär in den Krankenhäusern in Bayreuth und Pegnitz behandelt, davon liegen 15 auf einer Intensivstation. Bisher konnten bereits 45 vormals infizierte Personen die 14-tägige häusliche Quarantäne wieder verlassen.

Update vom 31.03.2020, 16.55 Uhr: Zahl der Corona-Infizierten nimmt abermals zu

Die Zahl der Menschen, die in Stadt und Landkreis Bayreuth positiv auf das neue Corona-Virus getestet wurden, nimmt derzeit immer noch zu. Insgesamt wurden seit Montag (30.03.2020) 23 neue Fälle bekannt, wie das zuständige Landratsamt am Dienstagnachmittag (31.03.2020) mitteilte. Damit haben sich bisher insgesamt 197 Personen angesteckt, wobei bisher 17 davon aus den Nachbarlandkreisen oder aus anderen Regierungsbezirken stammen.

Drei ältere Menschen sind seit Ausbruch der Epidemie inzwischen an den Folgen der Infektionskrankheit verstorben.

40 Personen mit Symptomen werden derzeit stationär in den Krankenhäusern in Bayreuth und Pegnitz behandelt, davon sind 15 intensivpflichtig.

Bisher konnten bereits 41 Personen die 14-tägige häusliche Quarantäne wieder verlassen.

Update vom 31.03.2020, 16.00 Uhr: Festspiele 2020 in Gefahr? Leitung äußert sich

Sämtliche Großveranstaltungen wurden aufgrund von Covid-19 abgesagt. Dieses Schicksal befürchten viele auch für die Bayreuther Festspiele 2020. Zahlreiche Gäste waren auf die Festivalleitung zugegangen und hatten nachgefragt.

Die Festspielleiterin Katharina Wagner sagte in einem öffentlichen Statement: „Momentan befinden wir uns in enger Abstimmung mit unseren Gremien und den zuständigen Behörden und werden Ihnen sobald als möglich Informationen auf unserer Website zukommen lassen. Selbstverständliche steht die Gesundheit unserer Gäste, aller Mitwirkenden und Mitarbeiter an erster Stelle“.

Ursprünglich sollen die Festspiele vom 25. Juli bis zum 30. August 2020 stattfinden. Ob das realisierbar ist, wird sich in nächster Zeit klären.

Update vom 30.03.2020, 18.10 Uhr: 23 neue Corona-Fälle - Zahl der Infizierten steigt auf 180

Die Zahl der Menschen, die in Stadt und Landkreis Bayreuth positiv auf das neue Coronavirus getestet wurden, nimmt – wenngleich etwas langsamer – weiter zu. Dies teilte das Landratsamt Bayreuth am frühen Montagabend (30.03.2020) mit.

Insgesamt wurden seit Freitag (27.03.2020) 23 neue Fälle bekannt. Damit haben sich bisher insgesamt 180 Personen angesteckt, wobei sieben davon aus den Nachbarlandkreisen oder in einem Fall aus einem anderen Bundesland stammen. Drei ältere Menschen sind seit Ausbruch der Epidemie inzwischen an den Folgen der Infektionskrankheit verstorben.

31 Personen mit Symptomen werden demnach aktuell stationär in den Krankenhäusern in Bayreuth und Pegnitz behandelt - davon sind 15 intensivpflichtig, elf müssen beatmet werden.

Bisher konnten bereits 32 Personen die 14-tägige häusliche Quarantäne wieder verlassen.

Update vom 27.03.2020, 17.04 Uhr: Zwei Corona-Teststationen eröffnen im Raum Bayreuth

Coronavirus-Tests in Pegnitz und Bayreuth: In Bayreuth (Gaststätte Oberfrankenhalle) sowie in Pegnitz (Berufsfachschule der Hotelfachschule) eröffnen am Montag (30.03.2020) jeweils eine „Drive-Through“-Teststation, erklären die Stadt und das Landratsamt. Beide Stationen sind von Montag bis Freitag von 13 bis 16 Uhr besetzt. Bis Freitag (27.03.2020) hat das Landratsamt 157 Infizierte im Raum Bayreuth registriert.

An der zentralen Teststelle werden ausschließlich Personen getestet, die im dringenden Verdacht stehen, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, und durch die und der Kassenärztlichen Vereinigung (KVB) vorab dort angemeldet wurden.

Corona-Test nur nach Rücksprache möglich

Das Landratsamt Bayreuth appelliert nachdrücklich an die Bürger, nicht auf eigene Faust die Teststelle aufzusuchen. Prophylaktische Abstriche werden dort nicht genommen.

Bei Verdacht einer Infektion mit dem neuen Coronavirus wird empfohlen, sich zunächst telefonisch, keinesfalls persönlich, mit dem Hausarzt oder dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116 117) in Verbindung zu setzen. Wenn seitens der Ärzte ein medizinisch begründeter Corona-Verdacht festgestellt wird, erfolgt eine Anmeldung der zu testenden Person bei der zentralen Teststelle. Dort selbst wird keine Untersuchung, sondern nur ein Abstrich aus dem Mundbereich vorgenommen. Die betroffenen Personen werden rechtzeitig vorher über ihren Termin bei der Teststation informiert. Wer daraufhin die Teststelle aufsucht, muss seine Krankenversicherungskarte vorzeigen.

Personen, die einen Termin erhalten haben, werden gebeten, sich mit ihrem Fahrzeug dorthin zu begeben. Die Abstriche werden dann über das geöffnete Autofenster entnommen.

Update vom 27.03.2020, 11.40 Uhr: Corona-Fall in der Stadtverwaltung

In einer kleinen Dienststelle der Stadtverwaltung Bayreuth ist eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden.

"In diesem Zusammenhang erscheint der Hinweis wichtig, dass sich die Kollegin seit 23.03.2020 zu Hause befindet und deshalb seit dieser Zeit keinen rathausinternen Kontakt hatte", heißt es vonseiten der Pressestelle der Stadt Bayreuth.

Die Referate und Dienststellen werden dringend gebeten, die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln untereinander zu beachten. Des Weiteren erhielten die Referate und Dienststellen den Rat, persönliche Termine mit Bürgern auf das unbedingt Erforderliche zu beschränken.

Update vom 26.03.2020, 16.30 Uhr: Über 130 Coronavirus-Infizierte in und um Bayreuth

Die Zahl der vom Coronavirus Infizierten in der Region Bayreuth nimmt weiter zu: Mittlerweile sind 138 Menschen betroffen, wie das Landratsamt mitteilt. Sechs davon stammen allerdings nicht aus der Region, sondern aus Nachbarlandkreisen oder anderen Bundesländern, halten sich jedoch in Bayreuth auf.

Im Krankenhaus werden derzeit 17 Betroffene behandelt. Zudem befindet sich das Personal von sechs Hausarztpraxen aktuell in Quarantäne.

Die Planungen für zwei Teststationen in Bayreuth und in Pegnitz laufen auf Hochtouren.

Update vom 26.03.2020, 10.55 Uhr: 14 neue Corona-Erkrankte im Raum Bayreuth

Das Coronavirus breitet sich im Raum Bayreuth weiter aus, teilt das Landratsamt mit. Die Behörden haben bisher 79 registrierte Fälle. Zwei Infizierte sind bisher verstorben. 15 Erkrankte müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden, 7 davon intensivpflichtig.

Das Personal von fünf Hausarztpraxen befindet sich weiter in häuslicher Quarantäne. Bisher konnten bereits acht Personen die 14-tägige häusliche Quarantäne wieder verlassen.