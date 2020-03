Nach wie vor breitet sich das neuartige Coronavirus in Europa aus - längst hat der Erreger auch Franken erreicht. Wegen der Corona-Krise hat der Freistaat Bayern jüngst den Katastrophenfall ausgerufen. Mit den entsprechenden Maßnahmen versucht die Regierung, die Ausbreitung des Erregers im Zaum zu halten.

Bayreuths Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe (FW/BG) hat indes in einer eindringlichen Videobotschaft ihr Unverständnis über das Verhalten der Menschen geäußert. Für sie ist die aktuelle Situation ein "Kampf um Leben und Tod."

Seit Mittwoch (18.03.2020) gelten bayernweit verkürzte Öffnungszeiten (bis 15 Uhr) für Speiselokale, Biergärten und Außenterrassen von Restaurants. Geschäfte, die keine Waren des täglichen Bedarfs verkaufen, dürfen gar nicht mehr öffnen. Die Lebensmittelhandel-Öffnungszeiten haben sich indes geändert: Werktags dürfen die Supermärkte in Bayern ab sofort bis 22 Uhr öffnen. Auch am Sonntag ist fortan eine Öffnung von 12 bis 18 Uhr erlaubt.

Lieferdienste in Bayreuth: Stadt und Landkreis veröffentlichen Liste

Weil viele Bürger inzwischen aus Angst vor einer Ansteckung auf den Gang in die Lebensmittelmärkte verzichten, ist eine verstärkte Nachfrage nach Lieferdiensten zu beobachten. Darauf haben Stadt und Landkreis Bayreuth nun reagiert und eine umfassende Übersicht der aktuellen Lieferservice- und Abholangebote im Lebensmittel- und Gastronomiebereich zusammengestellt - darunter Serviceleistungen von Bäckereien, Metzgereien, Brauereien, Pizzerias, Döner- und Asia-Imbissen.

Zum Video "Corona-Maßnahme: Lieferando stellt Essen künftig an Wohnungstür ab"

"Die Angebote sind nicht nur wichtig, um durch den weiter aufrechterhaltenen Betrieb Arbeitsplätze in der Region zu erhalten, sondern auch, um die Menschen in der Umgebung weiter mit Notwendigem zu versorgen", heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Bayreuth vom Donnerstag (19.03.2020).

Die Liste wird demnach laufend aktualisiert und ist kostenlos abrufbar unterhttps://zukunft.landkreis-bayreuth.de/arbeiten-leben/lieferservices/ beziehungsweise https://www.bayreuth.de/lieferservices_region_bayreuth/ sowie auf der Webseite des Landkreises.

Weitere Anbieter, die ihren Service ebenfalls über die Liste anbieten wollen, können sich per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt.bayreuth.de oder jana-lisa.kirsch@lra-bt.bayern.de melden.