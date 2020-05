Coronavirus im Raum Bayreuth: Gelockerte Besuchsregeln in Kliniken

Aktuell Infizierte: Landkreis Bayreuth 61, Stadt Bayreuth 25 (Stand: 06. Mai 2020)

Corona-Tote: 23 aus Landkreis Bayreuth, 9 aus Stadt Bayreuth (Stand: 06. Mai 2020)

Insgesamt 409 Corona-Fälle, davon 323 genesen (Stand: 06. Mai 2020)

Die Bayreuther Kliniken lockern ihre Besuchsregelungen

Bindlach und Pegnitz am stärksten betroffen

Hotspots in Franken sind aktuell Fürth, Nürnberg, Würzburg und Bamberg. Dort wurden besonders viele Todesopfer registriert.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 11.05.2020, 14.45 Uhr: Gelockerte Besuchsregelungen in Kliniken Bayreuth

Wegen der Corona-Pandemie gelten im Bayreuther Klinikum und im Krankenhaus Hohe Warte seit Samstag neue Besuchsregelungen. Um Patienten und Mitarbeiter gleichermaßen weiterhin vor einer Ansteckung zu schützen, gelten folgende Maßnahmen:

Im Klinikum Bayreuth dürfen sich nicht mehr als 60 Besucher/Kontaktpersonen gleichzeitig aufhalten. Im Krankenhaus Hohe Warte dürfen es nur bis zu 30 Kontaktpersonen gleichzeitig sein.

Besucher müssen sich einem kurzen medizinischen Check unterziehen

Besucher dürfen nicht länger als eine Stunde bleiben

Besuche sind an beiden Kliniken von Montag bis Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr möglich

Patienten können vorab feste Kontaktpersonen angeben. Diese bekommen von den Kliniken eine Besuchsberechtigung ausgestellt, die zwei Wochen gültig ist und am Empfang abgeholt werden kann. Die Besuchsberechtigung ist nicht übertragbar und nur in Kombination mit dem Personalausweis des Besuchers gültig - dieser wird während des Besuchs auch einbehalten.

Laut Pressesprecher Frank Schmälzle diene der Personalausweis als Pfand. Das System laufe folgendermaßen: Wer das Krankenhaus nach einem Besuch verlässt, könne seinen Personalausweis am Empfang abholen und melde sich damit ab. Damit wisse man zu jeder Zeit die echten Besucherzahlen und könne besser auf die Obergrenze achten, so Schmälzle.

Die Anzahl der Kontaktpersonen wird nahezu in Echtzeit auf der Internet-Seite des Klinikums veröffentlicht. Dies soll für Besucher ein Anhaltspunkt sein, ob die Zeit für einen Besuch gerade günstig ist. So könne man mögliche Wartezeiten vermeiden.

Update vom 06.05.2020, 14.30 Uhr: Landratsamt veröffentlicht Fallzahlen nach Gemeinden

Neue Zahlen aus Bayreuth: Das Landratsamt gab am Mittwoch (06. Mai 2020) die Coronaviruszahlen aus den einzelnen Gemeinden im Landkreis an. Am stärksten betroffen ist demnach Bindlach, dicht gefolgt von Pegnitz. In Aufseß hingegen gibt es nach wie vor keine Infizierten.

Gemeinde Infektionen gesamt Genesene Aktuell Infizierte Ahorntal 1 1 0 Aufseß 0 0 0 Bad Berneck 37 24 6 Betzenstein 22 20 0 Bindlach 58 37 15 Bischofsgrün 4 4 0 Creußen 17 15 2 Eckersdorf 13 11 2 Emtmannsberg 6 6

Fichtelberg 4 3 1 Gefrees 26 19 6 Gesees 5 5 0 Glashütten 3 3 0 Goldkronach 12 8 3 Haag 2 2 0 Heinersreuth 4 3 1 Hollfeld 17 13 3 Hummeltal 5 5 0 Kirchenpingarten 5 4 0

Mehlmeisel 11 10 1 Mistelbach 5 5 0 Mistelgau 11 8 3 Pegnitz 53 42 9 Plankenfels 3 3 0 Plech 7 7 0 Pottenstein 33 31 2 Prebitz 1 1 0 Schnabelwaid 6 6 0 Seybothenreuth 2 2 0

Speichersdorf 19 15 4 Waischenfeld 2 1 0 Warmensteinach 2 1 1 Weidenberg 13 8 4 Gesamt 409 323 63

Die Tabelle ist vom 06. Mai 2020.

23 Menschen im Landkreis Bayreuth sowie neun aus der Stadt Bayreuth starben bisher im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Update vom 30.04.2020, 18.05 Uhr: Vier neue Todesfälle in Stadt und Landkreis

Derzeit sind im Landkreis Bayreuth 89 und in der Stadt Bayreuth 47 Personen nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert. Dies teilte das Landratsamt am Donnerstag (30.04.2020) mit.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden insgesamt im Landkreis 409 und in der Stadt Bayreuth 195 Personen positiv auf CoV-2 getestet. 21 Patienten aus dem Landkreis sowie sieben aus der Stadt Bayreuth sind bisher an den Folgen der Infektionskrankheit COVID-19 verstorben. Das sind insgesamt vier Todesfälle mehr als zuletzt.

Als genesen gelten 299 Personen aus dem Landkreis und 141 aus der Stadt, darunter sowohl Personen, die mit typischer Symptomatik erkrankt gewesen waren, aber auch solche, bei denen trotz fehlender Krankheitszeichen ein positiver Test auf CoV-2 vorgelegen hatte.

Update vom 29.04.2020, 16.05 Uhr: Landratsamt bestätigt weiteres Todesopfer

Im Landkreis Bayreuth sind derzeit 94 und in der Stadt Bayreuth 47 Personen nachweislich mit dem neuen Corona-Virus infiziert, berichtet das Landratsamt. Seit Ausbruch der Pandemie wurden insgesamt im Landkreis 404 und in der Stadt Bayreuth 195 Personen positiv auf CoV-2 getestet.

17 Patienten aus dem Landkreis sowie sieben aus der Stadt Bayreuth sind bisher an den Folgen der Infektionskrankheit COVID-19 verstorben. Das ist ein Todesfall mehr als zuletzt.

Als genesen gelten 292 Personen aus dem Landkreis und 141 aus der Stadt, darunter sowohl Personen, die mit typischer Symptomatik erkrankt gewesen waren, aber auch solche, bei denen trotz fehlender Krankheitszeichen ein positiver Test auf CoV-2 vorgelegen hatte.

Update vom 28.04.2020, 20.40 Uhr: Zahl der Todesfälle wächst erneut

Aktuell sind Im Landkreis Bayreuth 93 und in der Stadt Bayreuth 47 Personen nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert. Dies meldete das Landratsamt Bayreuth am Dienstagnachmittag (28.04.2020).

Seit Ausbruch der Pandemie wurden insgesamt im Landkreis 402 und in der Stadt Bayreuth 194 Personen positiv auf CoV-2 getestet. 17 Patienten aus dem Landkreis sowie sechs aus der Stadt Bayreuth sind bisher an der den Folgen der Infektionskrankheit COVID-19 verstorben.

Derzeit werden im Klinikum Bayreuth 34 COVID-19-Patienten stationär behandelt, 18 davon sind aus dem Landkreis, 15 aus der Stadt Bayreuth sowie ein weiterer externer Patient. In der Sana-Klinik in Pegnitz sind vier, jeweils zwei Patienten aus Stadt und Landkreis Bayreuth, in stationärer Behandlung.

Als genesen gelten 292 Personen aus dem Landkreis und 141 aus der Stadt, darunter sowohl Personen, die mit typischer Symptomatik erkrankt gewesen waren, aber auch solche, bei denen trotz fehlender Krankheitszeichen ein positiver Test auf CoV-2 vorgelegen hatte.

Update vom 24.04.2020, 16.40 Uhr: 21 Corona-Tote in Bayreuth und Landkreis

Das Landratsamt Bayreuth hat neue Zahlen zum Coronavirus herausgegeben. Demnach gibt es seit Beginn der Pandemie 587 Infizierte in Stadt und Landkreis, wobei 394 auf das Umland und 193 Fälle auf die Stadt aufgeteilt sind. Insgesamt sind 21 Patienten gestorben, davon kamen 15 aus dem Landkreis, sechs direkt aus Bayreuth.

Update vom 22.04.2020, 16.14 Uhr: Covid-19 fordert bisher 19 Menschenleben im Raum Bayreuth

570 Infizierte im Raum Bayreuth: Seit Ausbruch der Pandemie haben sich im Landkreis 387 und in der Stadt Bayreuth 183 Personen mit dem neuen Coronavirus infiziert.

Insgesamt 19 Corona-Tote: 13 Patienten aus dem Landkreis sowie sechs aus der Stadt Bayreuth sind bisher an der den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 verstorben.

Die Quarantäne wieder verlassen konnten 241 Personen aus dem Landkreis und 123 aus der Stadt, darunter sowohl Personen, die mit typischer Symptomatik erkrankt gewesen waren, aber auch solche, bei denen trotz fehlender Krankheitszeichen ein positiver Test auf CoV-2 vorgelegen hatte.

Update vom 21.04.2020, 16.02 Uhr: Zahl der Infizierten steigt auf 557

Wie das Landratsamt Bayreuth am Dienstag (21. April 2020) mitteilt, steigt die Zahl der Corona-Infizierten noch immer an. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich insgesamt 557 Menschen aus Stadt und Landkreis Bayreuth mit dem Coronavirus infiziert. Davon stammen 178 Patienten aus der Stadt und 379 aus dem Landkreis. Zwölf Patienten aus dem Landkreis sowie fünf aus der Stadt Bayreuth sind bisher an der den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 verstorben, wie das Landratsamt weiter mitteilt. 349 Personen durften inzwischen die Quarantäne wieder verlassen und gelten als genesen.

Update vom 20.04.2020, 21.00 Uhr: 17 Corona-Tote in Bayreuth

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion im Raum Bayreuth steigt weiter an: Laut Angaben des Landeratsamtes sind es nun 17.

Insgesamt sind demnach 552 Menschen in Stadt und Landkreis mit dem Virus infiziert. Allerdings konnten 341 davon die Quarantäne wieder verlassen.

Update vom 19.04.2020, 16.20 Uhr: Landratsamt korrigiert Zahlenfehler - Kompostieranlagen ab Montag geöffnet

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich im Landkreis 372 und in der Stadt Bayreuth 177 Personen mit dem neuen Coronavirus infiziert, wie das Landratsamt mitteilt. Das Landratsamt korrigierte außerdem einen Fehler aus seiner Mitteilung vom 17. April. Dort war die Zahl der Infektionen in der Stadt Bayreuth falsch angegeben. Die richtige Anzahl waren 171 Personen.

Acht Patienten aus dem Landkreis sowie vier aus der Stadt Bayreuth sind bisher an der den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 verstorben. Die Quarantäne wieder verlassen durften 216 Personen aus dem Landkreis und 113 aus der Stadt.

Das Landratsamt Bayreuth teilt außerdem mit, dass die Kompostieranlagen Am Buchstein, Bindlacher Berg und in Pegnitz ab Montag (20. April 2020) wieder für Privatkunden geöffnet sind. Folgende Sicherheitsmaßnahmen werden getroffen: Mitarbeiter vor Ort begrenzen die jeweilige Anzahl der Anlieferer, Anlieferer müssen einen Mund-Nasenschutz tragen (auch ein Tuch oder Schal sind ausreichend), Einhaltung der empfohlenen Abstandsregelungen (1,50 bis zwei Meter). Vermutlich ist laut Landratsamt jedoch wegen des stark erhöhten Anlieferaufkommens mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Update vom 17.04.2020, 17.38 Uhr: Aktuell zwölf Corona-Tote sowie 544 Infiziere im Raum Bayreuth

Seit Ausbruch des Coronavirus im Raum Bayreuth haben sich im Landkreis 358 und in der Stadt 186 Personen infiziert, erklärt das Landratsamt am Freitagnachmittag (17.04.2020). Acht Patienten aus dem Landkreis sowie vier aus der Stadt Bayreuth sind bisher an der den Folgen der Infektionskrankheit COVID-19 verstorben.

Die Quarantäne wieder verlassen konnten 186 Personen aus dem Landkreis und 98 aus der Stadt, darunter sowohl Personen, die mit typischer Symptomatik erkrankt gewesen waren, als auch solche, bei denen trotz fehlender Krankheitszeichen ein positiver Test auf das Coronavirus vorgelegen hatte.

Update vom 16.04.2020, 16.40 Uhr: Die Stadt Bayreuth sagt mehrere städtische Feste ab

Der Freistaat Bayern verbietet Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Aus diesem Grund sagt die Stadt Bayreuth mehrere städtische Veranstaltungen ab. Volksfest, Bürgerfest, Sommernachtsfest, Weinfest und der Flohmarkt auf dem Volksfestplatz werden dieses Jahr nicht stattfinden können. Gleiches gilt für Veranstaltungen dieser Größenordnung in privater Regie, wie etwa „St. Georgen swingt“.

Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe findet die Maßnahmen notwendig und erkennt den Ernst der Lage: „Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass die vorgenommenen Maßnahmen und Entscheidungen für viele Menschen in unserer Stadt wie auch für viele unserer Unternehmen wie beispielsweise Schausteller oder gastronomische Betriebe eine erhebliche Erschwernis bedeuten und die wirtschaftlichen Folgen alles andere als einfach zu bewältigen sind.", so Merk-Erbe.

"Wir alle jedoch wissen um die Notwendigkeit des Schutzes der Gesundheit. Die vorgenommenen Maßnahmen und Schritte können eine wichtige Etappe im Ringen mit dem Corona-Virus bedeuten. Auch vor diesem Hintergrund möchte ich nochmals alle bitten, Geduld zu bewahren und die Regeln, wie zum Beispiel die Abstandsregel einzuhalten.“

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich im Landkreis 343 und in der Stadt Bayreuth 167 Personen mit dem neuen Coronavirus infiziert, teilt das Landratsamt Bayreuth mit. Sieben Patienten aus dem Landkreis sowie vier aus der Stadt Bayreuth sind bisher an der den Folgen der Infektionskrankheit COVID-19 verstorben.

Die Quarantäne wieder verlassen konnten 182 Personen aus dem Landkreis und 96 aus der Stadt, darunter sowohl Personen, die mit typischer Symptomatik erkrankt gewesen waren, aber auch solche, bei denen trotz fehlender Krankheitszeichen ein positiver Test auf CoV-2 vorgelegen hatte.

Update vom 15.04.2020, 18.12 Uhr: 495 Infizierte im Raum Bayreuth, darunter Bewohner von Pflegeheimen

Im Raum Bayreuth sind bisher elf Menschen an den Folgen einer COVID-19-Infektion gestorben, erklärt das Landratsamt am Mittwoch (15. April 2020). Dazu zählen sieben älteren Patienten aus dem Landkreis sowie vier aus der Stadt. Eine Region in Mittelfranken ist aktuell der Corona-Hotspot in Franken. Hier gibt es die meisten Corona-Toten.

In drei Pflegeheimen in Stadt und Landkreis Bayreuth haben sich inzwischen Bewohner und/oder Personal angesteckt. Die Infizierten befinden sich in Quarantäne. In einer Pflegeeinrichtung im Landkreis sind drei Bewohner verstorben.

Insgesamt wurden 495 Corona-Fälle gezählt. 254 vormals infizierte Personen, 170 aus dem Landkreis und 84 aus der Stadt Bayreuth, sind mittlerweile wieder genesen.

Update vom 15.04.2020, 15.00 Uhr: Teststation für mögliche Covid-19-Patienten in Bayreuth

Bereits am 30. März nahm die Corona-Teststation in dem Sportzentrum neben der Oberfrankenhalle in Bayreuth den Betrieb auf. Zusammen mit der Stadt und der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) wird das Testzentrum vom Bayerischen Roten Kreuz betrieben. Die Testzeiten sind werktags von 13 bis 16 Uhr.

Bis zu 100 Patienten pro Woche werden dort aktuell getestet. Das Konzept dahinter nennt sich "drive-through": Patienten fahren mit ihrem eigenen Auto dorthin und verlassen während des Abstriches nicht ihr Fahrzeug, sodass der direkte Kontakt zwischen Personal und Patient möglichst gering gehalten wird. Die medizinischen Mitarbeiter sind alle mit Schutzkleidung ausgestattet.

Um einen Test machen zu können, muss erst eine Einbestellung durch Ärzte, die KVB oder durch das Gesundheitsamt erfolgen.

Update vom 14.04.2020, 18.55 Uhr: Weiterer Mensch stirbt an Coronavirus

In Bayreuth ist ein weiterer Mensch wegen des Coronavirus gestorben. Das berichtet das Landratsamt am Dienstagabend. Auch die Zahl der Infizierten ist seit dem letzten Update gestiegen. Die liegt nun bei 477 gemeldeten Fällen (Stand: 18.55 Uhr).

Update vom 14.04.2020, 11.05 Uhr: Zehnter Todesfall in Stadt und Landkreis

In der Region Bayreuth haben sich bislang (Stand: 14.04.2020, 11.05 Uhr) insgesamt 462 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Derzeit gibt es zehn Todesfälle, die in Zusammenhang mit einer entsprechenden Infektion mit dem Erreger stehen.

Auf die Stadt Bayreuth fallen dabei 154 Infizierte sowie vier Todesopfer, auf den Landkreis Bayreuth 308 Corona-Fälle sowie sechs Verstorbene.

Update vom 13.04.2020, 18.05 Uhr: Fallzahl über Ostern gestiegen - Lob vom Landratsamt

Die Zahl derjenigen Personen, die in Stadt und Landkreis Bayreuth positiv auf das neue Coronavirus getestet wurden, steigt weiterhin an, informiert das Landratsamt.

Von Karfreitag bis Ostersonntag wurden 29 weitere Fälle bekannt. Damit hatten sich bis dahin seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 302 und in der Stadt Bayreuth 154 Personen infiziert und fünf Patienten aus dem Landkreis sowie vier aus der Stadt waren an der den Folgen der Infektionskrankheit COVID-19 verstorben.

Trotz der Zahlen: Das Landratsamt lobte ausdrücklich die "hervorragende Arbeit, die in unseren Kliniken gleistet wird", insbesondere in den Intensivstationen. Dies spiegele sich nicht zuletzt in den Erfolgszahlen der Therapieleistungen wider. So konnten bereits etliche ehemals intensivpflichtige Patienten wieder auf normale Stationen zurückverlegt werden und ehemals Infizierte geheilt das Krankenhaus verlassen. Ein positives Bild zeige sich auch hinsichtlich der Bettenversorgung. Zum derzeitigen Zeitpunkt sei es in der Region Bayreuth nicht nötig, Behelfskrankenhäuser aufzubauen, da in den Krankenhäusern und den Rehakliniken genügend Betten zur Versorgung der Bevölkerung zur Verfügung stünden.

Update vom 10.04.2020, 16.08 Uhr: Zwei weitere Covid-19-Patienten sterben

Die Menge der Corona-Infizierten in Stadt und Landkreis Bayreuth hat erneut zugenommen. Insgesamt wurden von Mittwoch auf Donnerstag 28 und bis Freitag nochmals 15 neue Fälle bekannt. Damit haben sich bisher im Landkreis 282 und in der Stadt Bayreuth 142 Menschen infiziert.

Insgesamt sind bislang vier Patienten aus dem Landkreis und vier aus der Stadt Bayreuth seit dem Ausbruch der Pandemie an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 verstorben. Das sind im Vergleich zum Vortag zwei Todesfälle mehr.

Bisher konnten bereits 158 vormals infizierte Personen, davon 110 aus dem Landkreis und 48 aus der Stadt die 14-tägige häusliche Quarantäne wieder gesund verlassen.

Laut dem Landratsamt Bayreuth konnten bereits etliche ehemals intensivpflichtige Patienten wieder auf normale Stationen zurückverlegt werden und ehemals Infizierte geheilt das Krankenhaus verlassen. Ein positives Bild zeige sich auch hinsichtlich der Bettenversorgung. Zum derzeitigen Zeitpunkt sei es der Region nicht nötig, Behelfskrankenhäuser aufzubauen, da in den Krankenhäusern und den Rehakliniken genügend Betten zur Verfügung stehen.

Update vom 10.04.2020, 09.45 Uhr: Weiterer Anstieg der Corona-Infektionen

Mittlerweile sind in Stadt und Landkreis Bayreuth 412 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 28 neue Fälle bekannt. Insgesamt sind bislang sechs ältere Menschen an dem Virus verstorben, teilt das Landratsamt mit.

152 Personen, die mit dem Virus infiziert waren konnten inzwischen die 14-tägige häusliche Quarantäne wieder gesund verlassen.

Update vom 08.04.2020, 16.10 Uhr: Anzahl der Corona-Infektionen steigt noch immer an

Die Zahl der Personen, die in Stadt und Landkreis Bayreuth positiv auf das neue Corona-Virus getestet wurden, steigt laut zuständigem Landratsamt immer noch an. Insgesamt wurden seit Dienstag (07.04.2020) 21 neue Fälle bekannt. Damit haben sich im Landkreis 253 Personen infiziert.

Insgesamt sind bislang drei ältere Menschen aus dem Landkreis Bayreuth seit Ausbruch der Pandemie an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 verstorben.

Bisher konnten bereits 107 vormals infizierte Personen aus dem Landkreis die 14-tägige häusliche Quarantäne wieder gesund verlassen.

Update vom 07.04.2020, 19.15 Uhr: 27 neue Corona-Fälle

Die Zahl der Personen, die in Stadt und Landkreis Bayreuth positiv auf das neue Coronavirus getestet wurden, ist weiter angestiegen. Insgesamt wurden laut Landratsamt 27 neue Fälle bekannt. Damit haben sich bisher in der Stadt 123 und im Landkreis 232 Personen infiziert. Nicht mitgerechnet sind dabei die 27 Fälle aus anderen Regionen, die in Bayreuth getestet wurden.

Insgesamt sind bisher sechs ältere Menschen aus Stadt und Landkreis Bayreuth an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 gestorben. 37 infizierte Personen aus Stadt und Landkreis Bayreuth sowie aus umliegenden Landkreisen werden derzeit stationär in den Krankenhäusern in Bayreuth und Pegnitz behandelt, davon 15 auf der Intensivstation des Klinikums Bayreuth.

Bisher konnten, wie das Landratsamt weiter mitteilt, 129 vormals infizierte Personen die vierzehntägige häusliche Quarantäne wieder gesund verlassen. 95 davon leben im Landkreis, 34 in der Stadt.

Update vom 07.04.2020, 15.30 Uhr: Bayreuther Krankenhaus-Mitarbeiter nähen Mundschutz

Aufgrund der Corona-Krise ist Mundschutz in vielen Krankenhäusern und Pflegeheimen derzeit ein rares Gut. Die Mitarbeiter der Ergotherapie am Bezirkskrankenhaus Bayreuth haben deshalb eine Nähstube eingerichtet, in der sie Behelfsmasken für das Personal in Eigenregie herstellen.

Schützen sollen die Masken Hygiene- und Pflegekräfte sowie Ärzte und das therapeutische Personal der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO). Zwei Stück soll jeder Mitarbeiter im Pflegedienst bekommen. Abends kann dann jeder seinen Mundschutz zu Hause selbst kurz abkochen, um Viren und Bakterien abzutöten.

Rund 100 Masken schafft das Team laut einer GeBO-Pressemitteilung pro Tag. „Der erste Schwung geht voraussichtlich an die Mitarbeiterim Wohn- und Pflegeheim in Kutzenberg“, sagt Kristina Blum, Leiterin der Ergotherapie am Bezirkskrankenhaus Bayreuth.

Wollen Sie sich selbst einen Mundschutz nähen? Mit dieser Anleitung geht es ganz einfach.

Update vom 07.04.2020, 10.55 Uhr: Corona-Hotline auch über Ostern erreichbar

Die beim Landratsamt Bayreuth eingerichtete Hotline rund um die durch das neue Coronavirus verursachte Erkrankung Covid-19 ist zu medizinischen Fragen auch über die Osterfeiertage erreichbar. Von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag, ist die Hotline für medizinische Belange von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 0921 / 728700 erreichbar.

Wer Krankheitssymptome zeigt oder nachweislichen Kontakt mit einer infizierten Person hatte, soll sich unbedingt telefonisch bei seiner Hausarztpraxis oder beim Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116 117) melden. Keinesfalls sollte eine Praxis unangemeldet aufgesucht werden. Nur so lassen sich Ansteckungen vermeiden. Am Telefon werden Betroffene dann über weitere Maßnahmen informiert und gegebenenfalls wird ein Termin für einen Corona-Test vergeben, teilte das Landratsamt Bayreuth mit.

Update vom 06.04.2020, 19.45 Uhr: 59 neue Corona-Fälle in und um Bayreuth

Die Zahl der Personen, die in Stadt und Landkreis Bayreuth positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist weiter angestiegen. Insgesamt wurden seit Freitag (3. April 2020) 59 neue Fälle bekannt. Damit haben sich nach Angaben des Landratsamts Bayreuth bisher insgesamt 354 Personen mit dem Virus infiziert, wobei 26 davon aus den Nachbarlandkreisen oder aus anderen Regierungsbezirken stammen.

Insgesamt sind vier ältere Menschen aus Stadt und Landkreis Bayreuth und eine Patientin, die aus einem Nachbarlandkreis stammte, seit Ausbruch der Pandemie an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 verstorben. 46 Personen mit Symptomen werden derzeit stationär in den Krankenhäusern in Bayreuth und Pegnitz behandelt, davon liegen 20 auf einer Intensivstation.

In einem Pflegeheim im Landkreis Bayreuth wurde ein älterer Bewohner als Kontaktperson positiv getestet. Er hat jedoch dem Landratsamt nach keine Symptome entwickelt und die Quarantäne inzwischen gesund überstanden.

Bei einer Pflegefachkraft einer Pflegeeinrichtung in der Stadt Bayreuth wurde das Virus ebenfalls nachgewiesen. Die Kontaktpersonen wurden ermittelt, Testergebnisse liegen noch nicht vor.

Bisher konnten bereits 93 vormals infizierte Personen die vierzehntägige häusliche Quarantäne wieder gesund verlassen, wie das Landratsamt weiter mitteilt. 63 von ihnen leben im Landkreis, 30 in der Stadt.

Update vom 06.04.2020, 12.30 Uhr: Die Stadt Bayreuth bietet Hilfe für Familien

Aktuell stehen viele Familien vor der Herausforderung, zu Hause bleiben zu müssen, ohne Angebote der Freizeitgestaltung. Zusätzlich sind sie durch den Unterricht zuhause belastet. Unter diesen erschwerten Bedingungen kann es innerhalb der Familie vermehrt zu Spannungen, Streitigkeiten oder gar häuslicher Gewalt kommen.

Für Familien in solcher Not stehen das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration und das Familienbündnis Bayreuth als Ansprechpartner zu Verfügung. Unter www.familien-in-bayreuth.de finden Interessierte unter der Rubrik „SERVICE – Bündnis für Familien viele Informationen und Hinweise auf weitere Ansprechpartner, die Unterstützung bieten können.

Update vom 03.04.2020, 15.53 Uhr: Polizeieinsatz in Bayreuther Supermarkt wegen fehlendem Sicherheitsabstand

In einem Bayreuther Supermarkt sind am Montag (30.03.2020) ein Kunde und ein Ladendetektiv in einen heftigen Streit geraten. Gegen 18.45 Uhr rückte die Polizei an.

Der Ladendetektiv (57) sollte Kunden darauf hinweisen, sich in der Coronavirus-Krise an den Sicherheitsabstand zu halten, berichtet die Polizei. Ein Kunde (36) soll dagegen verstoßen haben, und die Männer gerieten in Streit. Schließlich wurde die Polizei gerufen. Die Beamten sprachen mit den beiden und erteilten dem Kunden einen Platzverweis.

Detektiv: Kunde wollte Handy aus Hand treten

Danach erklärte der Ladendetektiv, dass er den 36-Jährigen gebeten habe, sich an den Abstand zu halten. Dann sei er beleidigt worden. Da er alles mit dem Handy gefilmt habe, sei er von dem Kunden attackiert worden. Mit dem Fuß habe der 36-Jährige versucht, das Handy aus seiner Hand zu treten. Die Polizei stellte das Video als Beweismittel sicher, die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung.

Entgegen von Medienberichten sei der Ladendetektiv weder angehustet noch angespuckt worden, betont die Polizei. In der aktuellen Corona-Krise nehme die Polizei Anhusten oder gar Anspucken sehr ernst und werde diese auch konsequent verfolgen.

Update vom 03.04.2020, 15.45 Uhr: Landratsamt meldet weiteren Todesfall

Am Freitag (03.04.2020) ist ein 79-jähriger Mann aus Pegnitz an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben, wie das Landratsamt Bayreuth mitteilte. Damit sind insgesamt vier ältere Menschen aus Stadt und Landkreis Bayreuth sowie eine Patientin, die aus einem Nachbarlandkreis stammte, seit Ausbruch der Pandemie an den Folgen der Infektionskrankheit ums Leben gekommen.

Seit Donnerstag wurden zudem 40 neue Corona-Fälle bekannt. Damit haben sich bisher insgesamt 295 Personen infiziert, wobei 23 davon aus den Nachbarlandkreisen oder aus anderen Regierungsbezirken stammen.

Update vom 02.04.2020, 17.25 Uhr: Anzahl der Covid-19-Erkrankten weiter steigend

Die Zahl derjenigen Menschen, die in Stadt und Landkreis Bayreuth positiv auf das neue Coronavirus getestet wurden, steigt weiterhin an. Seit Mittwoch (01.04.2020) wurden 37 neue Fälle bekannt. Damit haben sich bisher insgesamt 255 Personen infiziert, wobei 20 davon aus den Nachbarlandkreisen oder aus anderen Regierungsbezirken stammen. Vier ältere Menschen aus Stadt und Landkreis Bayreuth sind seit Ausbruch der Pandemie inzwischen an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 verstorben.

44 Menschen mit entsprechenden Symptomen werden derzeit stationär in den Krankenhäusern in Bayreuth und Pegnitz behandelt, davon liegen 19 auf einer Intensivstation.

Bisher konnten bereits 48 vormals infizierte Personen die 14-tägige häusliche Quarantäne wieder verlassen, 32 davon leben im Landkreis, 16 in der Stadt Bayreuth.

Update vom 01.04.2020, 17.20 Uhr: Weiterer Todesfall, Zahl der Infektionen steigt auf 218

Im Landkreis Bayreuth gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Wie das Landratsamt mitteilt, ist am Mittwoch (01.04.2020) im Klinikum Bayreuth eine weitere hochbetagte Frau den Folgen dieser Virusinfektion erlegen. Damit steigt die Zahl der Corona-Opfer auf vier. Seit Ausbruch der Epidemie sind drei ältere Menschen aus Stadt und Landkreis Bayreuth an den Folgen von Covid-19 verstorben.

Die Zahl derjenigen Personen, die in Stadt und Landkreis Bayreuth positiv auf das neue Corona-Virus getestet wurden, nimmt unterdessen weiter zu. Seit gestern wurden dem Landratsamt zufolge 21 neue Fälle bekannt. Damit haben sich bisher insgesamt 218 Personen angesteckt, wobei 20 davon aus den Nachbarlandkreisen oder aus anderen Regierungsbezirken stammen.

40 Personen mit Symptomen werden derzeit stationär in den Krankenhäusern in Bayreuth und Pegnitz behandelt, davon liegen 15 auf einer Intensivstation. Bisher konnten bereits 45 vormals infizierte Personen die 14-tägige häusliche Quarantäne wieder verlassen.

Update vom 31.03.2020, 16.55 Uhr: Zahl der Corona-Infizierten nimmt abermals zu

Die Zahl der Menschen, die in Stadt und Landkreis Bayreuth positiv auf das neue Corona-Virus getestet wurden, nimmt derzeit immer noch zu. Insgesamt wurden seit Montag (30.03.2020) 23 neue Fälle bekannt, wie das zuständige Landratsamt am Dienstagnachmittag (31.03.2020) mitteilte. Damit haben sich bisher insgesamt 197 Personen angesteckt, wobei bisher 17 davon aus den Nachbarlandkreisen oder aus anderen Regierungsbezirken stammen.

Drei ältere Menschen sind seit Ausbruch der Epidemie inzwischen an den Folgen der Infektionskrankheit verstorben.

40 Personen mit Symptomen werden derzeit stationär in den Krankenhäusern in Bayreuth und Pegnitz behandelt, davon sind 15 intensivpflichtig.

Bisher konnten bereits 41 Personen die 14-tägige häusliche Quarantäne wieder verlassen.

Update vom 31.03.2020, 16.00 Uhr: Festspiele 2020 in Gefahr? Leitung äußert sich

Sämtliche Großveranstaltungen wurden aufgrund von Covid-19 abgesagt. Dieses Schicksal befürchten viele auch für die Bayreuther Festspiele 2020. Zahlreiche Gäste waren auf die Festivalleitung zugegangen und hatten nachgefragt.

Die Festspielleiterin Katharina Wagner sagte in einem öffentlichen Statement: „Momentan befinden wir uns in enger Abstimmung mit unseren Gremien und den zuständigen Behörden und werden Ihnen sobald als möglich Informationen auf unserer Website zukommen lassen. Selbstverständliche steht die Gesundheit unserer Gäste, aller Mitwirkenden und Mitarbeiter an erster Stelle“.

Ursprünglich sollen die Festspiele vom 25. Juli bis zum 30. August 2020 stattfinden. Ob das realisierbar ist, wird sich in nächster Zeit klären.

Update vom 30.03.2020, 18.10 Uhr: 23 neue Corona-Fälle - Zahl der Infizierten steigt auf 180

Die Zahl der Menschen, die in Stadt und Landkreis Bayreuth positiv auf das neue Coronavirus getestet wurden, nimmt – wenngleich etwas langsamer – weiter zu. Dies teilte das Landratsamt Bayreuth am frühen Montagabend (30.03.2020) mit.

Insgesamt wurden seit Freitag (27.03.2020) 23 neue Fälle bekannt. Damit haben sich bisher insgesamt 180 Personen angesteckt, wobei sieben davon aus den Nachbarlandkreisen oder in einem Fall aus einem anderen Bundesland stammen. Drei ältere Menschen sind seit Ausbruch der Epidemie inzwischen an den Folgen der Infektionskrankheit verstorben.

31 Personen mit Symptomen werden demnach aktuell stationär in den Krankenhäusern in Bayreuth und Pegnitz behandelt - davon sind 15 intensivpflichtig, elf müssen beatmet werden.

Bisher konnten bereits 32 Personen die 14-tägige häusliche Quarantäne wieder verlassen.

Update vom 27.03.2020, 17.04 Uhr: Zwei Corona-Teststationen eröffnen im Raum Bayreuth

Coronavirus-Tests in Pegnitz und Bayreuth: In Bayreuth (Gaststätte Oberfrankenhalle) sowie in Pegnitz (Berufsfachschule der Hotelfachschule) eröffnen am Montag (30.03.2020) jeweils eine „Drive-Through“-Teststation, erklären die Stadt und das Landratsamt. Beide Stationen sind von Montag bis Freitag von 13 bis 16 Uhr besetzt. Bis Freitag (27.03.2020) hat das Landratsamt 157 Infizierte im Raum Bayreuth registriert.

An der zentralen Teststelle werden ausschließlich Personen getestet, die im dringenden Verdacht stehen, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, und durch die und der Kassenärztlichen Vereinigung (KVB) vorab dort angemeldet wurden.

Corona-Test nur nach Rücksprache möglich

Das Landratsamt Bayreuth appelliert nachdrücklich an die Bürger, nicht auf eigene Faust die Teststelle aufzusuchen. Prophylaktische Abstriche werden dort nicht genommen.

Bei Verdacht einer Infektion mit dem neuen Coronavirus wird empfohlen, sich zunächst telefonisch, keinesfalls persönlich, mit dem Hausarzt oder dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116 117) in Verbindung zu setzen. Wenn seitens der Ärzte ein medizinisch begründeter Corona-Verdacht festgestellt wird, erfolgt eine Anmeldung der zu testenden Person bei der zentralen Teststelle. Dort selbst wird keine Untersuchung, sondern nur ein Abstrich aus dem Mundbereich vorgenommen. Die betroffenen Personen werden rechtzeitig vorher über ihren Termin bei der Teststation informiert. Wer daraufhin die Teststelle aufsucht, muss seine Krankenversicherungskarte vorzeigen.

Personen, die einen Termin erhalten haben, werden gebeten, sich mit ihrem Fahrzeug dorthin zu begeben. Die Abstriche werden dann über das geöffnete Autofenster entnommen.

Update vom 27.03.2020, 11.40 Uhr: Corona-Fall in der Stadtverwaltung

In einer kleinen Dienststelle der Stadtverwaltung Bayreuth ist eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden.

"In diesem Zusammenhang erscheint der Hinweis wichtig, dass sich die Kollegin seit 23.03.2020 zu Hause befindet und deshalb seit dieser Zeit keinen rathausinternen Kontakt hatte", heißt es vonseiten der Pressestelle der Stadt Bayreuth.

Die Referate und Dienststellen werden dringend gebeten, die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln untereinander zu beachten. Des Weiteren erhielten die Referate und Dienststellen den Rat, persönliche Termine mit Bürgern auf das unbedingt Erforderliche zu beschränken.

Update vom 26.03.2020, 16.30 Uhr: Über 130 Coronavirus-Infizierte in und um Bayreuth

Die Zahl der vom Coronavirus Infizierten in der Region Bayreuth nimmt weiter zu: Mittlerweile sind 138 Menschen betroffen, wie das Landratsamt mitteilt. Sechs davon stammen allerdings nicht aus der Region, sondern aus Nachbarlandkreisen oder anderen Bundesländern, halten sich jedoch in Bayreuth auf.

Im Krankenhaus werden derzeit 17 Betroffene behandelt. Zudem befindet sich das Personal von sechs Hausarztpraxen aktuell in Quarantäne.

Die Planungen für zwei Teststationen in Bayreuth und in Pegnitz laufen auf Hochtouren.

Update vom 26.03.2020, 10.55 Uhr: 14 neue Corona-Erkrankte im Raum Bayreuth

Das Coronavirus breitet sich im Raum Bayreuth weiter aus, teilt das Landratsamt mit. Die Behörden haben bisher 79 registrierte Fälle. Zwei Infizierte sind bisher verstorben. 15 Erkrankte müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden, 7 davon intensivpflichtig.

Das Personal von fünf Hausarztpraxen befindet sich weiter in häuslicher Quarantäne. Bisher konnten bereits acht Personen die 14-tägige häusliche Quarantäne wieder verlassen.