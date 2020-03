Mittlerweile hat das Coronavirus auch Bayreuth erreicht: Das auch "Covid-19" genannte Virus breitet sich immer weiter aus. Nachdem in der vergangenen Woche bereits zwei Fälle bekannt wurden, bei denen sich zwei Männer aus Mittelfranken nachweislich mit dem Virus infiziert haben, gibt es jetzt auch zwei bestätigte Infektionsfälle im Landkreis Bayreuth.

In Goldkronach bleibt eine Arztpraxis vorübergehend geschlossen, weil bei zwei Patienten das Coronavirus nachgewiesen worden ist. Das Landratsamt Bayreuth hat zudem die Schließung des Kindergartens Goldkronach bis auf Weiteres angeordnet. Nun stellt auch eine Bayreuther Apotheke ihr eigenes Desinfektionsmittel her.

Update vom 04.03.2020, 10:45 Uhr: Riesen Nachfrage nach selbsthergestelltem Desinfektionsmittel

Die Desinfektionsmittelproduktion aus Bayreuth geht weiter. Insgesamt vier Apotheken versorgt die Bayreuther "Rathaus Apotheke" mit ihrem selbst hergestellten Desinfektionsmittel. Wie die Apotheke gegenüber inFranken.de mitteilte, sei die Nachfrage nach dem Hygieneprodukt deutlich höher als erwartet, sodass auch die selbsthergestellten Bestände immer weniger werden.

Um Hamsterkäufe zu vermeiden, verkaufen die Apotheken die Desinfektionsmittel nur in begrenzten Mengen. "Bei uns kann niemand zehn Desinfektionsmittel auf einmal kaufen. Wir verkaufen nicht mehr als zwei 100 ml Fläschchen pro Person."

Von der Selbstherstellung daheim rät die Apotheke ab: "Wer sein Desinfektionsmittel selbstherstellen möchte kommt am ende teurer weg, als wenn man es fertig gemischt bei uns in der Apotheke kauft." Außerdem könne jeder Kunde sichergehen, dass die Hygieneprodukte aus der Apotheke vorschriftsgemäß nach Richtlinien der "WHO" hergestellt wurden.

Auf die Frage, wie ernst die Lage rund um den Coronavirus ist, gibt die "Rathaus Apotheke" Entwarnung: "Die nötige Aufmerksamkeit ist wichtig, aber die ganze Hysterie ist übertrieben. Wichtig ist eine gewisse Disziplin der Bevölkerung, um eine explosionsartige Ausbreitung zu verhindern. Dazu gehört beispielsweise das regelmäßige Händewaschen. Die Ausbreitung des Virus muss sehr langsam erfolgen, damit sich unser Gesundheitssystem richtig daran anpassen kann."

Als kleine Hilfestellung teilte die Apotheke bereits auf Facebook einige Regeln mit, wie man sich als Bürger bestmöglich vor dem Virus schützen kann:

Update vom 03.03.2020, 17.00 Uhr: Bayreuther Apotheke stellt eigenes Desinfektionsmittel her

Die "Rathaus Apotheke" in Bayreuth reagiert auf die Engpässe bei Lieferungen von Desinfektionsmitteln und stellt nun eigenes her. Dabei greift die Apotheke auf eines von "WHO" veröffentlichtes Rezept zurück: So gelingt das selbst hergestellte Desinfektionsmittel.

Die Apotheke teilt via Facebook mit, dass man aktuell wieder lieferfähig sei. Zudem warnt das Geschäft vor Verharmlosungen des Coronavirus: "Es geht hier nicht allein um Euch, sondern auch um den Schutz der Euch umgebenden Bevölkerung. Wenn alle sich an unsere bereits geposteten Regeln halten, fällt es dem Virus schwerer, sich unkontrolliert zu vermehren. Wenn somit weniger Menschen infiziert sind, können Ärzte, Krankenhäuser und Gesundheitsämter die Infizierten behandeln, ohne wegen Überlastung zu kollabieren. Das hilft dann auch den Menschen, für die der Virus tatsächlich tödlich sein kann, denn gute, professionelle Betreuung steigert deren Überlebenschance deutlich", heißt es darin.

Update vom 03.03.2020, 11.30 Uhr: Coronavirus-Infizierter aus Oberfranken in Isolation

Wie inzwischen bekannt worden ist, handelt es sich bei einem der beiden Corona-Infizierten aus Goldkronach (Landkreis Bayreuth) um den Mitarbeiter einer Baufirma-Niederlassung in Marktredwitz. Das bestätigte die Firmenleitung der Frankenpost.

Der Betroffene befindet sich demnach aktuell in häuslicher Isolation. In Absprache mit dem Gesundheitsamt Wunsiedel wird nun das weitere Vorgehen abgestimmt. Zahlreiche Mitarbeiter des Mannes stehen zwei Wochen unter Quarantäne.

Update vom 02.03.2020, 20.40 Uhr: Gastwirtschaft reagiert "negativ" auf Coronavirus-Test

Die Gastwirtschaft "Becher Bräu" in Bayreuth stand zuletzt wegen eines Infektionsverdachts des Coronavirus im Fokus. Am Montag (2. März 2020) stellt der Wirt klar: "Wir sind NEGATIV". Das teilte das Unternehmen via Facebook mit.

Der Betreiber des Wirtshauses war mit seiner Familie während der Faschingsferien in der vergangenen Woche im Tropical Island in Brandenburg. Dort hielt sich bekanntlich über mehrere Tage ein mit dem Coronavirus infizierter Mann aus Nordrhein-Westfalen auf.

Das Lokal hat seit vergangenem Freitag geschlossen, soll am Mittwoch jedoch wieder öffnen.

Update vom 02.03.2020, 18.20 Uhr: Kindergarten bleibt wegen Coronavirus zu

Wie das Landratsamt Bayreuth am Montagnachmittag (2. März 2020) bestätigte, haben sich zwei Menschen in Goldkronach im Landkreis Bayreuth mit dem Coronavirus infiziert. Sie weisen derzeit nur leichte Krankheitssymptome auf.

Beide hatten bei einem Aufenthalt in Nordrhein-Westfalen während der Faschingstage Kontakt zu einer später positiv getesteten Person, heißt es. Für zwei weitere Menschen, die im Haushalt wohnen - darunter ein Kind -, liegt das Testergebnis noch nicht vor.

Um weitere Personen vor Ansteckung zu schützen hat das Landratsamt Bayreuth bis auf Weiteres die Schließung des Kindergartens Goldkronach angeordnet. Auch die Hausarztpraxis, in der die betroffenen Personen behandelt wurden hat aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Für weitere, unmittelbare Kontaktpersonen wurde vom Gesundheitsamt am Landratsamt Bayreuth ebenfalls häusliche Quarantäne angeordnet. Das Gesundheitsamt sieht keinen Anlass zur Beunruhigung. Die Krankheitsverläufe würden genau beobachtet und gegebenenfalls eine Behandlung im Krankenhaus eingeleitet. In Oberfranken gibt es mittlerweile eine dritte Coronavirus-Infektion.

Update vom 02.03.2020, 15.15 Uhr: Coronavirus im Landkreis Bayreuth: Arztpraxis muss schließen

Im Landkreis Bayreuth bleibt eine Arztpraxis vorübergehend geschlossen, weil bei zwei Patienten das Coronavirus nachgewiesen worden ist.

Im oberfränkischen Goldkronach (Landkreis Bayreuth) stehen Patienten einer Arztpraxis seit Montag (2. März 2020) vor verschlossenen Türen. Der Grund: Weil zwei Patienten positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, muss die Praxis auf Veranlassung des Gesundheitsamts vorerst geschlossen bleiben.

Die allgemeinmedizinische Praxis von Dr. med. Matthias Klinkisch in der Bachgasse 24 in Goldkronach bleibt bis voraussichtlich 13. März zu. "Auf Grund von 2 positiv auf das Coronavirus getesteten Patienten muss die Praxis auf Veranlassung des Gesundheitsamts leider bis voraussichtlich 13.03.2020 geschlossen bleiben!" heißt es in der entsprechenden Ansage auf dem Anrufbeantworter der Arztpraxis.

Patienten werden gebeten, sich im Vertretungsfall zunächst telefonisch an die umliegenden Arztpraxen in Goldkronach, Bad Berneck, Weidenberg und Bindlach zu wenden - oder gegebenenfalls die Bereitschaftsdienstzentrale unter der Telefonnummer 116 117 anzurufen.

inFranken.de hat diesbezüglich die Regierung von Oberfranken kontaktiert. Ein Sprecher der Regierung verwies in diesem Zusammenhang auf eine am Montagnachmittag veröffentlichte Mitteilung des Bayerischen Gesundheitsministeriums.

In dieser ist von zwei weiteren bestätigten Coronavirus-Fällen in Bayern die Rede. Die beiden neuen Fälle seien aus dem Landkreis Bayreuth gemeldet worden. Die Gesundheitsbehörden ermittelten aktuell sowohl mögliche Kontaktpersonen als auch Zusammenhänge zu bislang bekannten Fällen. Zudem seien erforderliche Infektionsschutzmaßnahmen eingeleitet worden, heißt es vonseiten des Ministeriums.