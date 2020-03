Coronavirus in Bayreuth: Mann im Klinikum infiziert

"Es besteht sicherlich Anlass zur Vorsicht und zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Situation. Aber es gibt nach wie vor keinen Anlass zur Beunruhigung", erklärt Thomas Rupprecht, ärztlicher Direkt am Klinikum. Die Klinik ruft dazu auf, Besuche einzuschränken: "Ein Besucher pro Patient und Tag - für eine Stunde", heißt es von Seiten des Krankenhauses.

Update vom 13.03.2020, 14,45 Uhr: Stadt verbietet alle Veranstaltungen

Nachdem der Freistaat Bayern die Schließung sämtlicher Schulen und Kindertagesstätten mit Blick auf die Bekämpfung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) angeordnet hat, sieht sich auch die Stadt Bayreuth nach eigener Aussage in der Pflicht, weitere Maßnahmen zu ergreifen. So werden unter anderem sämtliche städtische Einrichtungen ab Montag, 16. März, bis voraussichtlich einschließlich 19. April geschlossen.

Dazu zählen zum Beispiel das RW21 inklusive Stadtbibliothek und Volkshochschule, die städtische Musikschule, die Bürgerbegegnungsstätte, die Museen in der Stadt Bayreuth, die städtischen Sportstätten inklusive städtischem Eisstadion sowie das vereinseigene SVB-Hallenbad. Nach Auskunft von Dr. Roland Dietrich, kaufmännischer Leiter der Stadtwerke Bayreuth, werden die Lohengrin Therme und das Stadtbad ebenfalls geschlossen.

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", sagt Jürgen Bayer, Geschäftsführer der Stadtwerke Bayreuth. Dennoch wirbt er um Verständnis für den Schritt, "da der Gesundheitsschutz oberste Priorität für uns hat." Wann Lohengrin Therme und Stadtbad wieder öffnen können, ist abhängig von der weiteren Entwicklung.

Darüber hinaus wird die Stadtverwaltung noch am heutigen Freitag eine Allgemeinverfügung erlassen, die alle öffentlichen Veranstaltungen - unabhängig von der Anzahl der Besucherinnen und Besucher - ab Montag, 16. März, untersagt. Die Gotteshäuser sind von dieser Allgemeinverfügung nicht betroffen.

"Ich bin überzeugt davon, dass die Menschen in unserer Stadt das Maßnahmenpaket akzeptieren. In einer Situation wie dieser ist großer gesellschaftlicher Zusammenhalt gefordert. Die Menschen in unserer Stadt haben bei vielen ganz unterschiedlichen Herausforderungen immer wieder gezeigt, dass sie gemeinsam auch schwierigste Aufgaben bewältigen können", so Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe.

Update vom 13.03.2020, 11.06 Uhr: Fabrik Bayreuth stellt Club-Betrieb ein

Wegen der aktuellen Gefahr, die von dem Coronavirus ausgeht, stellt die Fabrik Bayreuth bis auf Weiteres ihren Betrieb ein. Das teilt der Geschäftsführer Ahmad Kord Bacheh über Facebook mit.

Mit dieser Maßnahme will der Geschäftsführer die Gesundheit seiner Mitarbeiter, der Gäste sowie der Künstler schützen. "Der ein oder andere mag denken, dass diese Vorsichtsmaßnahme übertrieben und unnötig scheint, denn gerade bei jüngeren Menschen verläuft die Krankheit nach einer Infektion eher undramatisch und milde. Selbiges kann man jedoch nicht für ältere und gesundheitlich weniger fitte Menschen sagen", erklärt er.

Deshalb sei es jetzt gerade wichtig, die Ausbreitung von SARS-CoV-2 einzudämmen und damit eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. "Und an diesem Punkt sind wir alle gefragt, zusammenzuhalten, rational zu handeln und größere Menschenmengen zu meiden, ohne dabei in Panik zu verfallen und sich zu Hause zu verschanzen", erklärt der Geschäftsführer. "Wir, die Fabrik Bayreuth, sehen uns in der Verantwortung, Vorsicht statt Nachsicht walten zu lassen und schließen den Clubbetrieb vorübergehend."

Die Fabrik Bayreuth stehe in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt Bayreuth. "Wir hoffen, dass wir uns schon bald mit positiveren Neuigkeiten bei euch melden können und wünschen euch bis dahin vor allem eins: Gesundheit."

Landkreis Bayreuth untersagt Großveranstaltungen

Von Freitag (13.03.2020) bis einschließlich Sonntag (19.04.2020) verbietet der Landkreis Bayreuth alle Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern. Das soll dabei helfen, eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Update vom 12.03.2020, 11.15 Uhr: Basketball-Weltverband setzt ab Freitag alle Wettbewerbe aus - Medi Bayreuth betroffen

Der Basketball-Weltverband (FIBA) hat entschieden, aufgrund der Coronavirus-Pandemie ab Freitag (13. März 2020) alle Wettbewerbe bis auf Weiteres zu unterbrechen. Von der Entscheidung betroffen sind unter anderem die Champions League und der FIBA Europe Cup, in dem sich Bundesligist medi Bayreuth erst am Mittwochabend für das Halbfinale qualifiziert hatte.

Update vom 11.03.2020, 21.30 Uhr: Medi Bayreuth feiert größten Erfolg auf europäischer Ebene ohne Publikum

Vor leeren Rängen haben die Basketballer von medi Bayreuth ihren größten Erfolg auf europäischer Ebene eingefahren. Durch den 100:87-Heimerfolg im Rückspiel gegen den rumänischen Pokalsieger U-BT Cluj-Napoca stehen die Oberfranken im Halbfinale des FIBA Europe Cups. Das Hinspiel hatte Bayreuth noch mit 82:83 verloren.

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus und des ausgesprochenen Verbots von Großveranstaltungen der bayerischen Staatsregierung fand das Duell in der Oberfrankenhalle am Mittwochabend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das störte Bayreuth allerdings nicht. Nach einem starken Auftakt fiel die Entscheidung im dritten Viertel, als die Gastgeber einen 46:48-Halbzeitrückstand drehten. Zeitweise lagen sie mit 16 Punkten Vorsprung in Führung (79:63/29.). Im Schlussviertel kam Cluj noch einmal heran, die Wende gelang den Gästen jedoch nicht mehr.

Bester Werfer war Darryl Leon Peak Jr. mit 23 Punkte. Für die Hausherren legten Andreas Seiferth, Nate Linhart und James Woodard jeweils 15 Punkte auf. In der Runde der besten vier Mannschaften trifft der Bundesligist auf den türkischen Vertreter Pinar Karsiyaka.

Update vom 11.03.2020, 15.00 Uhr: Alle Lehrveranstaltungen an der Uni Bayreuth abgesagt

"Alle Lehrveranstaltungen der Universität Bayreuth entfallen", heißt es in einem Statement der Bayreuther Universität. Davon betroffen sind auch Prüfungen. Die Universitätsleitung will anstehende Examina und Prüfungen verschieben: Hintergrund dieser Maßnahme ist eine Anordnung des Wissenschaftsministeriums. Bis voraussichtlich 20. März 2020 wird der Betrieb an allen bayerischen Universitäten eingestellt.

Davon nicht betroffen sind die Universitätsverwaltung und die Bibliothek. Die Universität betont, dass es aktuell keinen Coronavirus-Fall auf dem Campus gibt.

Update vom 10.03.2020, 20.30 Uhr: Geisterspiel für Medi Bayreuth

Medi Bayreuth wird sein Heimspiel gegen U-BT Cluj-Napoca im "FIBA Europe Cup" unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestreiten. Das gab der Verein am Dienstagabend bekannt.

Erstmals kann sich der Basketball-Bundesligist für das Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs qualifizieren. Das Hinspiel in Rumänien endete für die Oberfranken mit einer knappen Niederlage. "Wir hätten unserem Team in diesem Spiel natürlich die volle Unterstützung durch unsere Fans gewünscht. Genau dafür haben wir schließlich in der zweiten Gruppenphase Spiel für Spiel auch gekämpft", sagt Bayreuths Geschäftsführer Björn Albrecht.

Hintergrund des Geisterspiels ist das von der bayerischen Staatsregierung verhängte Verbot für Großveranstaltungen. Konkret geht es dabei um Events, an denen mehr als 1000 Menschen teilnehmen.

Update vom 10.03.2020, 16.30 Uhr: Keine Großveranstaltungen in Bayreuth

Da der bayerische Landtag am Dienstag (10. März 2020) entschieden hat, alle Großveranstaltungen in Bayern vorerst zu untersagen, finden auch in Bayreuth keine Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern statt. Deshalb finden folgende Events nicht statt:

Bayreuther Frühlingsfest

Verkaufsoffener Sonntag "Autofühling"

Gewerbliche Messen in der "Oberfrankenhalle"

"Große Bayreuther Partynacht"

Sportveranstaltungen im Fußball, Basketball oder Eishockey müssen als Geisterspiele ausgetragen werden.

Update vom 09.03.2020, 18.10 Uhr: Weitere Frau infiziert - weitere Schule geschlossen

Eine Lehrerin der Grund- und Mittelschule Eckersdorf im Landkreis Bayreuth hat sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Frau hielt sich zuletzt in einer später zum Risikogebiet erklärten Region auf, wie das Landratsamt am Montag mitteilt. Die Lehrerin zeigt "leichtere Krankheitssymptome, die einen häuslichen Aufenthalt ermöglichen", heißt es in der Mitteilung. Für direkte Kontaktpersonen wurde häusliche Quarantäne angeordnet.

Die Grund- und Mittelschule in Eckersdorf wurde in der Folge vorübergehend geschlossen. Im Landkreis Bayreuth ist das mittlerweile die dritte vorsorgliche Schulschließung. Einen Überblick über alle Schulen in Franken sehen Sie hier. Darüber hinaus wurden auch die Kindertagesstätten in Kirchenbirkig, Elbersberg und Pottenstein in Absprache mit den Schulbehörden und Trägern bis auf weiteres geschlossen. In der Zwischenzeit werden die Einrichtungen gereinigt und desinfiziert, um eine Ansteckungsgefahr auszuschließen.

Update vom 08.03.2020, 18.01 Uhr: Familienvater aus Pegnitz mit Coronavirus infiziert

Nach einem Skiurlaub in Südtirol wurde ein Familienvater aus Pegnitz (Kreis Bayreuth) positiv auf SARS-CoV-2 getestet. In der Faschingswoche war der Mann mit seiner Frau und den vier Kindern in den Urlaub nach Italien gefahren.



Mit milden Symptomen ging der Vater am Freitag zum Arzt. Dort wurde bei ihm das Coronavirus nachgewiesen, inzwischen weist der Mann keine Krankheitssymptome mehr auf. Seine Ehefrau zeigt ebenfalls keine Symptome.

Ehefrau des Erkrankten ist Lehrerin an Grund- und Mittelschule

Allerdings arbeitete die Frau nach dem Skitrip als Lehrerin an der Grund- und Mittelschule Pottenstein und ihr Mann nahm an einem Elternabend der Realschule Pegnitz teil und hatte dort auch Kontakt mit Lehrern. Daher hat das Bayreuther Gesundheitsamt nun entschieden, dass beide Schulen vorerst geschlossen bleiben. Im Kreis Hof besuchte eine infizierte Mutter ebenfalls ein Elterngespräch - die entsprechende Schule bleibt am Montag (09.03.2020) auch geschlossen.

Alle Teilnehmer am Elternabend in der Realschule Pegnitz sind aufgefordert, die 14-tägige häusliche Quarantäne einzuhalten, erklärt das Landratsamt. In den kommenden Tagen werden alle Teilnehmer vom Gesundheitsamt Bayreuth zuhause auf das Virus getestet.

Infizierter war auf Wahlkampfveranstaltung - Gaststätte muss schließen

Wie inzwischen bekannt wurde, hatte die positiv getestete Person am letzten Donnerstagabend auch an einer Wahlveranstaltung der Pegnitzer Gemeinschaft in der Gaststätte Gebhardt im Pegnitzer Ortsteil Buchau teilgenommen. Sofort nach Bekanntwerden des neuen Falls hat Wolfgang Nierhoff von der Pegnitzer Gemeinschaft die Gesundheitsbehörden bei der Ermittlung der Besucher der Wahlveranstaltung unterstützt und begonnen diese zu informieren. Die Gaststätte bleibt bis auf weiteres geschlossen.

Die Besucher der Wahlveranstaltung werden aufgefordert, in häuslicher Quarantäne zu bleiben und sich beim Landratsamt Bayreuth, Fachbereich Gesundheitswesen unter der Telefonnummer 0921 / 728 229 (ab 09.03.2020 Vormittag) zu melden. Alle direkten Kontaktpersonen werden in den nächsten Tagen vom Gesundheitsamt kontaktiert und einer Testung unterzogen.

Update vom 06.03.2020, 12.15 Uhr: Coronavirus-Verdacht - Kita wartet auf Testergebnis von Mitarbeiterin

Die zwei positiv getesteten Coronavirus-Infizierten aus Goldkronach (Landkreis Bayreuth) weisen derzeit keine Krankheitssymptome auf. Dies teilte das Landratsamt Bayreuth am Freitagvormittag (6. März 2020) mit. Auch im Umfeld aller bisher getesteten Kontaktpersonen konnte das Virus bislang nicht nachgewiesen werden.

In der vorsichtshalber geschlossenen Kindertagesstätte in Goldkronach liegt inzwischen ein unauffälliges Testergebnis einer Angestellten vor. Von einer weiteren Mitarbeiterin wird das Ergebnis am Wochenende erwartet. Die Entscheidung, wann die Kindertagesstätte wieder geöffnet wird, hängt vom Ergebnis dieses Tests ab.

Die Mitarbeiter der Hausarztpraxis Dr. med. Klinkisch in Goldkronach, in der die beiden später positiv getesteten Personen behandelt wurden, weisen ebenfalls ein unauffälliges Testergebnis auf. Für eine Wiedereröffnung der Arztpraxis ist zunächst allerdings die zweiwöchige Inkubationszeit abzuwarten, wie das Landratsamt Bayreuth mitteilte.

Mit Ausnahme der beiden bereits bekannten Patienten wurde das Coronavirus bisher bei keinen weiteren Personen im Landkreis Bayreuth nachgewiesen.

Update vom 05.03.2020, 17.50 Uhr: Arztpraxis-Team aus Goldkronach wird negativ auf Corona getestet

Weil bei zwei Patienten das Coronavirus nachgewiesen worden war, musste die Arztpraxis von Dr. Matthias Klinkisch in Goldkronach vorübergehend schließen. Es war unklar, ob sie auch das Personal mit Corona angesteckt hatte.

Am Donnerstag (05.03.2020) erhielt das Team nun ein erstes Ergebnis, berichtete Dr. Matthias Klinkisch dem Nordbayerischen Kurier. Demnach sei das Arztpraxis-Team nicht mit dem Coronavirus infiziert. Im Hinblick auf die Inkubationszeit bleibe die Praxis aber bis zum Freitag, 13.03.2020, geschlossen. Vor der Wiedereröffnung soll das Team erneut getestet werden.

Wegen der Engpässe an Desinfektionsmitteln stellt indes eine Bayreuther Apotheke selbst Desinfektionsmittel her.

Update vom 04.03.2020, 10.45 Uhr: Große Nachfrage nach selbsthergestelltem Desinfektionsmittel

Die Desinfektionsmittelproduktion aus Bayreuth geht weiter. Insgesamt vier Apotheken versorgt die Bayreuther "Rathaus Apotheke" mit ihrem selbst hergestellten Desinfektionsmittel. Wie die Apotheke gegenüber inFranken.de mitteilte, sei die Nachfrage nach dem Hygieneprodukt deutlich höher als erwartet, sodass auch die selbsthergestellten Bestände immer weniger werden.

Um Hamsterkäufe zu vermeiden, verkaufen die Apotheken die Desinfektionsmittel nur in begrenzten Mengen. "Bei uns kann niemand zehn Desinfektionsmittel auf einmal kaufen. Wir verkaufen nicht mehr als zwei 100 ml Fläschchen pro Person."

Von der Selbstherstellung daheim rät die Apotheke ab: "Wer sein Desinfektionsmittel selbstherstellen möchte kommt am ende teurer weg, als wenn man es fertig gemischt bei uns in der Apotheke kauft." Außerdem könne jeder Kunde sichergehen, dass die Hygieneprodukte aus der Apotheke vorschriftsgemäß nach Richtlinien der "WHO" hergestellt wurden.

Auf die Frage, wie ernst die Lage rund um den Coronavirus ist, gibt die "Rathaus Apotheke" Entwarnung: "Die nötige Aufmerksamkeit ist wichtig, aber die ganze Hysterie ist übertrieben. Wichtig ist eine gewisse Disziplin der Bevölkerung, um eine explosionsartige Ausbreitung zu verhindern. Dazu gehört beispielsweise das regelmäßige Händewaschen. Die Ausbreitung des Virus muss sehr langsam erfolgen, damit sich unser Gesundheitssystem richtig daran anpassen kann."

Update vom 03.03.2020, 17.00 Uhr: Bayreuther Apotheke stellt eigenes Desinfektionsmittel her

Die "Rathaus Apotheke" in Bayreuth reagiert auf die Engpässe bei Lieferungen von Desinfektionsmitteln und stellt nun eigenes her. Dabei greift die Apotheke auf eines von "WHO" veröffentlichtes Rezept zurück: So gelingt das selbst hergestellte Desinfektionsmittel.

Die Apotheke teilt via Facebook mit, dass man aktuell wieder lieferfähig sei. Zudem warnt das Geschäft vor Verharmlosungen des Coronavirus: "Es geht hier nicht allein um Euch, sondern auch um den Schutz der Euch umgebenden Bevölkerung. Wenn alle sich an unsere bereits geposteten Regeln halten, fällt es dem Virus schwerer, sich unkontrolliert zu vermehren. Wenn somit weniger Menschen infiziert sind, können Ärzte, Krankenhäuser und Gesundheitsämter die Infizierten behandeln, ohne wegen Überlastung zu kollabieren. Das hilft dann auch den Menschen, für die der Virus tatsächlich tödlich sein kann, denn gute, professionelle Betreuung steigert deren Überlebenschance deutlich", heißt es darin.

Update vom 03.03.2020, 11.30 Uhr: Coronavirus-Infizierter aus Oberfranken in Isolation

Wie inzwischen bekannt worden ist, handelt es sich bei einem der beiden Corona-Infizierten aus Goldkronach (Landkreis Bayreuth) um den Mitarbeiter einer Baufirma-Niederlassung in Marktredwitz. Das bestätigte die Firmenleitung der Frankenpost.

Der Betroffene befindet sich demnach aktuell in häuslicher Isolation. In Absprache mit dem Gesundheitsamt Wunsiedel wird nun das weitere Vorgehen abgestimmt. Zahlreiche Mitarbeiter des Mannes stehen zwei Wochen unter Quarantäne.

Update vom 02.03.2020, 20.40 Uhr: Gastwirtschaft reagiert "negativ" auf Coronavirus-Test

Die Gastwirtschaft "Becher Bräu" in Bayreuth stand zuletzt wegen eines Infektionsverdachts des Coronavirus im Fokus. Am Montag (2. März 2020) stellt der Wirt klar: "Wir sind NEGATIV". Das teilte das Unternehmen via Facebook mit.

Der Betreiber des Wirtshauses war mit seiner Familie während der Faschingsferien in der vergangenen Woche im Tropical Island in Brandenburg. Dort hielt sich bekanntlich über mehrere Tage ein mit dem Coronavirus infizierter Mann aus Nordrhein-Westfalen auf.

Das Lokal hat seit vergangenem Freitag geschlossen, soll am Mittwoch jedoch wieder öffnen.

Update vom 02.03.2020, 18.20 Uhr: Kindergarten bleibt wegen Coronavirus zu

Wie das Landratsamt Bayreuth am Montagnachmittag (2. März 2020) bestätigte, haben sich zwei Menschen in Goldkronach im Landkreis Bayreuth mit dem Coronavirus infiziert. Sie weisen derzeit nur leichte Krankheitssymptome auf.

Beide hatten bei einem Aufenthalt in Nordrhein-Westfalen während der Faschingstage Kontakt zu einer später positiv getesteten Person, heißt es. Für zwei weitere Menschen, die im Haushalt wohnen - darunter ein Kind -, liegt das Testergebnis noch nicht vor.

Um weitere Personen vor Ansteckung zu schützen hat das Landratsamt Bayreuth bis auf Weiteres die Schließung des Kindergartens Goldkronach angeordnet. Auch die Hausarztpraxis, in der die betroffenen Personen behandelt wurden hat aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Für weitere, unmittelbare Kontaktpersonen wurde vom Gesundheitsamt am Landratsamt Bayreuth ebenfalls häusliche Quarantäne angeordnet. Das Gesundheitsamt sieht keinen Anlass zur Beunruhigung. Die Krankheitsverläufe würden genau beobachtet und gegebenenfalls eine Behandlung im Krankenhaus eingeleitet. In Oberfranken gibt es mittlerweile eine dritte Coronavirus-Infektion.

Update vom 02.03.2020, 15.15 Uhr: Coronavirus im Landkreis Bayreuth: Arztpraxis muss schließen

Im Landkreis Bayreuth bleibt eine Arztpraxis vorübergehend geschlossen, weil bei zwei Patienten das Coronavirus nachgewiesen worden ist.

Im oberfränkischen Goldkronach (Landkreis Bayreuth) stehen Patienten einer Arztpraxis seit Montag (2. März 2020) vor verschlossenen Türen. Der Grund: Weil zwei Patienten positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, muss die Praxis auf Veranlassung des Gesundheitsamts vorerst geschlossen bleiben.

Die allgemeinmedizinische Praxis von Dr. med. Matthias Klinkisch in der Bachgasse 24 in Goldkronach bleibt bis voraussichtlich 13. März zu. "Auf Grund von 2 positiv auf das Coronavirus getesteten Patienten muss die Praxis auf Veranlassung des Gesundheitsamts leider bis voraussichtlich 13.03.2020 geschlossen bleiben!" heißt es in der entsprechenden Ansage auf dem Anrufbeantworter der Arztpraxis.

Patienten werden gebeten, sich im Vertretungsfall zunächst telefonisch an die umliegenden Arztpraxen in Goldkronach, Bad Berneck, Weidenberg und Bindlach zu wenden - oder gegebenenfalls die Bereitschaftsdienstzentrale unter der Telefonnummer 116 117 anzurufen.

inFranken.de hat diesbezüglich die Regierung von Oberfranken kontaktiert. Ein Sprecher der Regierung verwies in diesem Zusammenhang auf eine am Montagnachmittag veröffentlichte Mitteilung des Bayerischen Gesundheitsministeriums.

In dieser ist von zwei weiteren bestätigten Coronavirus-Fällen in Bayern die Rede. Die beiden neuen Fälle seien aus dem Landkreis Bayreuth gemeldet worden. Die Gesundheitsbehörden ermittelten aktuell sowohl mögliche Kontaktpersonen als auch Zusammenhänge zu bislang bekannten Fällen. Zudem seien erforderliche Infektionsschutzmaßnahmen eingeleitet worden, heißt es vonseiten des Ministeriums.