Christkindlesmarkt in Bayreuth: Öffnungszeiten, Anfahrt und Programm im Überblick

29 Tage Vorweihnachtsstimmung in Bayreuth: Ab dem 25. November kann man dort den Christkindlesmarkt besuchen. Rund um den Neptunbrunnen am Markt werden zahlreiche Stände aufgebaut, an denen es weihnachtstypische Spezialitäten gibt.

Übersicht der Öffnungszeiten: Weihnachtsmarkt öffnet ab 25. November

Weihnachtsfans können den Markt vom 25. November bis zum 23. Dezemberg besuchen. Die Öffnungszeiten im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 10.00 - 19.30 Uhr

Freitag und Samstag: 10.00 - 21.00 Uhr

Sonntag: 11.00 - 19.30 Uhr

Programm für Weihnachtsmarkt: Veröffentlichung Ende November

Auf Facebook gibt es eine Veranstaltung zum Christkindlesmarkt mit allen wichtigen Terminen im Überblick.

Ende November wird auf www.weihnachtliches-bayreuth.de ein detailliertes Programm des Weihnachtsmarkts veröffentlicht.