Blitzmarathon in Bayreuth: Die aktuellen Messstellen im Stadtgebiet

Ab 6 Uhr morgens wird am Mittwoch in vielen Teilen Frankens geblitzt. Das Innenministerium hat angekündigt, dass sich diese Aktion auf 24 Stunden erstrecken wird. Ziel der vermehrten Messungen an diesem Tag ist es, ein besseres Bewusstsein für die Gefahren hoher Geschwindigkeiten im Straßenverkehr zu schaffen. Einen Überblick über alle Messstellen in Franken gibt es hier.

Wo kann man mit Blitzern rechnen?

Die Anzahl der möglichen Messstellen liegt nach Angaben des Bayrischen Innenministeriums bei 2000. Speziell in Bayreuth sind es laut Innenministerium 11 Stellen, an welchen Autofahrer am Mittwoch mit Blitzern rechnen müssen.

Messstellen in Bayreuth - ein Überblick:

Ort Straße Geschwindigkeit Bayreuth Erlangener Str. 50 Bayreuth St. 2181, Ab. 100 60 Bayreuth St. 2460, Ab. 100 60 Bayreuth Bodenseering 30 Bayreuth Preuschwitzer Str./Kreuz 30 Bayreuth Universitätsstraße 50 Bayreuth Adolf-Wächter-Str. 30 Bayreuth Warmensteinacherstr. 30 Bayreuth Markgrafenallee 30 Bayreuth Eremitagestraße 30 Bayreuth Friedrich-Ebert-Straße 30

