Blitzmarathon 2018: Hier wird in Oberfranken geblitzt

Blitzmarathon 2018: Hier stehen die Blitzer in Oberfranken



Die bayernweite Aktion des bayerischen Innenministeriums soll am Dienstag wieder Autofahrer für das Thema überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache sensibilisieren. In Oberfranken stehen an über 230 Standorten Blitzer während der 24 Stunden andauernden Aktion. Neben Städten wie Bamberg, Coburg und Bayreuth wird auch auf Landstraßen in den Landkreisen geblitzt.