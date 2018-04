Blitzmarathon 2018 - Wo stehen die Blitzer in Bayreuth?





Blitzmarathon 2018: Hier stehen die Blitzer in Bayreuth



PLZ Ort Straße Geschwindigkeit 95444 Bayreuth Erlanger Straße 50 95444 Bayreuth Erlanger Straße 50 95444 Bayreuth St. 2181, Ab. 100 60 95444 Bayreuth St. 2460, Ab. 100 60 95445 Bayreuth Bodenseering 30 95445 Bayreuth Bodenseering 30 95445 Bayreuth Preuschwitzer Straße / Kreuz 30 95445 Bayreuth Preuschwitzer Straße / Kreuz 30 95447 Bayreuth Adolf-Wächter-Straße 30 95447 Bayreuth Adolf-Wächter-Straße 30 95447 Bayreuth Universitätsstraße 50 95448 Bayreuth Eremitagestraße 30 95448 Bayreuth Friedrich-Ebert-Straße 30 95448 Bayreuth Markgrafenallee 30 95448 Bayreuth Markgrafenallee 30 95448 Bayreuth Warmensteinacher Straße 30 95448 Bayreuth Warmensteinacher Straße 30

Wie das bayerische Innenministerium bekannt gegeben hat, findet am Dienstag den 17. April 2018 ein bayernweiter Blitzmarathon statt. Die Polizei wird auch in Bayreuth auf der Jagd nach Rasern sein.Innenminister Herrmann versichert, dass es bei dem Blitzmarathon nicht darum geht Autofahrern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Bei der Aktion geht es darum, den Autofahrern vor Augen zu führen wie gefährlich überhöhte Geschwindigkeit ist und wie oft zu schnelles Fahren einen Unfall zur Folge hat. Im vergangenen Jahr zählte die Polizei, allein auf den Straßen in Oberfranken, 33.001 Verkehrsunfälle.