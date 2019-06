Birkenflohmarkt in Bayreuth: Stadtteil wird zum Verkaufsraum

Der Birkenflohmarkt geht in die zweite Runde: In dem Bayreuther Stadtteil findet am 29. Juni ein Flohmarkt statt. Anwohner können direkt vor ihrer Haustüre verkaufen, sofern sie angemeldet sind.

Stadtteilflohmärkte - das macht sie aus

In Großstädten gibt es das Konzept der Stadtteilflohmärkte schon länger. In München beispielsweise findet im Sommer fast jedes Wochenende einer statt. Das Konzept ist relativ simpel: Anwohner eines Viertels melden sich beim Veranstalter an und erhalten dann eine Genehmigung, mit der sie in ihrem Hof oder Garten Sachen verkaufen dürfen.

Birkenflohmarkt: Öffnungszeiten, Ablauf und Kosten

Der Flohmarkt in Birken geht von 16 bis 20 Uhr. Verkäufer sollten ihren Stand schon vorher aufgebaut haben. Genutzt werden dürfen Garage, Garten und Hof. Öffentliche Flächen (zum Beispiel Gehwege oder Parkplätze) dürfen nicht genutzt werden. Danach müssen die Verkäufer mehrere Ballons gut sichtbar aufhängen, damit die potenziellen Käufer schon von weitem sehen können, wo sie einkaufen dürfen.

Birkenflohmarktteam arbeitet ehrenamtlich: Verkäufer sollen kleine Gebühr zahlen

Allerdings wird eine kleine Gebühr fällig, falls Sie verkaufen wollen: Pro Haus zahlt man acht Euro, da das Birkenflohmarkt-Team ehrenamtlich arbeitet. Wichtig: Wenn in einem Haus mehrere Parteien wohnen, dann bleibt der Beitrag insgesamt bei acht Euro und kann aufgeteilt werden.

Anfahrt und Parken: So kommen Sie am Besten zum Flohmarkt

Im gesamten Viertel ist das Parken am Straßenrand erlaubt. Dennoch empfehlen die Veranstalter, die öffentlichen Verkehrsmittel oder das Fahrrad zu nutzen. Mit den Buslinien 304 und 306 kommt man einfach zum Ziel. Wer doch das Auto nutzen möchte, der kann versuchen, an der Uni einen Parkplatz zu ergattern und dann von dort aus in die Birken laufen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Veranstaltung.