Eröffnung: Bayreuther Winterdorf 2019 startete am Donnerstag (17. Oktober 2019)

Öffnungszeiten: Das Winterdorf hat seine Pforten vom 17. Oktober bis zum 31. Dezember 2019 geöffnet - jeweils von 11 bis 23 Uhr

Programm: Abwechslungsreiches Angebot sowie Kinder- und Familienevents

Deutschlands frühester Weihnachtsmarkt: Das Bayreuther Winterdorf startete am Donnerstag (17. Oktober 2019) in die neue Saison. Zum Auftakt macht sich jedoch noch einmal der Spätsommer bemerkbar. Sommerliche Temperaturen hatten noch nicht so viel von Glühwein, sodass eher ein Sommercocktail gefragt gewesen wäre. Besuchern in Badehose oder Bikini winken Preise.

Winterdorf in Bayreuth: 120.000 Besucher pro Jahr

Mit dem Bayreuther Winterdorf öffnet diesen Donnerstag der erste Weihnachtsmarkt in Deutschland seine Pforten. Seit 2004 lockt das Winterdorf auf einer Fläche von 580 Quadratmetern pro Saison mehr als 120.000 Besucher aller Altersklassen an.

Badehose und Bikini - Besuchern im Badeoutfit winken zum Auftakt Preise

Zum diesjährigen Start haben sich die Macher etwas Besonderes einfallen lassen. Sie rufen Besucher dazu auf, in Badehose oder Bikini auf dem Markt zu erscheinen. "Alle mutigen Gäste im Badeoutfit haben die Chance, einen tollen Preis zu gewinnen", heißt es vorab vonseiten des Veranstalters.

Events und Musik-Acts: Pop, Schlager, Volksmusik und Country

In Sachen Musik-Acts setzen die Organisatoren auf ein abwechslungsreiches Programm. Highlights sind in dieser Wintersaison unter anderem:

20.10. Pino Barone

23.10. Back to the 80s

24.10. After Work Party

25.10. Freitag im Dorf

26.10. Après-Ski

02.11. Bernd Günther

27.11. Country Night

13.12. Dorf-Fest

23.12. Pre Christmas Party

31.12. Silvester

Neben Glühwein: Eierpunsch und weiße Schokolade

Das kulinarische Angebot erstreckt sich auf mehr als 22 verschiedene Glühwein- und Heißgetränkesorten in den verschiedensten Geschmacksrichtungen. "Wir möchten den Gästen jedes Jahr etwas Neues bieten", sagt Winterdorf-Chef Max Vogel. In diesem Jahr ist das zum Beispiel ein Eierpunsch, eine heiße weiße Schokolade und der hauseigene Glühwein "hüttenfieber".

Seit 2004 zieht das Winterdorf auf einer Fläche von 580 Quadratmetern 120.000 Besucher pro Saison an. Stefan Doerfler / Bayreuther Winterdorf

Familien mit Kindern können sich an ausgewählten Sonntagen auf verschiedene Kinderevents freuen. Zudem findet am 10. November der größte Sankt-Martins-Umzug Bayreuths statt.