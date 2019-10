Mitarbeiter gesucht: Jobs im Bayreuther Winterdorf

Wer im Winterdorf lieber Geld verdienen statt ausgeben will, kann dies sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit tun. Die Veranstalter suchen derzeit noch nach Mitarbeitern in folgenden Bereichen:

Bar / Theke

Crêperie

Imbiss

Außendienst / Runner

Nachtdienst

Das Bayreuther Winterdorf hat seine Pforten von Donnerstag, 17. Oktober, bis einschließlich Dienstag, 31. Dezember, jeweils von 11 bis 23 Uhr geöffnet.