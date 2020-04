Bayreuther Volksfest, Festspiele und St. Georgen swingt: Diese Veranstaltungen fallen wegen Corona aus

Im Raum Bayreuth müssen diverse Veranstaltungen wegen Corona abgesagt werden: Wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie sind bis einschließlich 31. August 2020 alle Großveranstaltungen in Bayern verboten. Auch die Ausgangsbeschränkungen im Freistaat gelten bis mindestens 03. Mai 2020. Welche Veranstaltungen und Feste es im Raum Bayreuth betrifft, lesen Sie hier.

Musica 2020 (03. Mai bis 10. Juli 2020): verschoben

Das Festival ist das "wichtigste Musikereignis außerhalb der Bayreuther Festspiele" (dpa). Es lässt sich als klassische Konzertreihe verstehen. Dazu zählen zeitgenössische Musik und Auftragswerke sowie selten gespielte Werke. Wie die Veranstalter auf ihrer Homepage mitteilen, wird ein Großteil der Termine auf den Herbst 2020 und auf das kommende Jahr 2021 verschoben. Die genauen neuen Termine und Modalitäten finden Sie auf der Internetseite der Musica 2020.

Großer Bayreuther Frühjahresflohmarkt (09. bis 10. Mai 2020): abgesagt

Eigentlich findet der beliebte Trödel-Markt zweimal jährlich auf dem Bayreuther Volksfestplatz statt. Der Flohmarkt im Mai muss dieses Jahr wegen des Coronavirus leider ausfallen. "Bleibt gesund und bleibt zu Hause, damit der 'Große Bayreuther Herbstflohmarkt' und viele weitere Veranstaltungen nach dem 31. August wie geplant stattfinden können", teilen die Veranstalter der BAYREUTH Marketing & Tourismus GmbH auf ihrer Homepage mit. Der Flohmarkt im Herbst ist für den 12. und 13. September 2020 geplant.

Maisel's Weißbierfest (14. bis 17. Mai 2020): abgesagt

Die 33. Ausgabe des Festes hätte wieder auf dem Brauereigelände in Bayreuth stattgefunden. Wegen des Coronavirus musste es dieses Jahr allerdings abgesagt werden. Es wären wieder internationale Musiker zu Gast bei der Brauerei Gebr. Maisel gewesen. Auch der für Sonntag, den 17. Mai geplante Maisel's FunRun 2020 kann ebenfalls nicht stattfinden. Das Event soll nächstes Jahr vom 06. bis 09. Mai 2021 wieder gefeiert werden.

Volksfest Bayreuth (Mai/Juni 2020): abgesagt

Das Bayreuther Volksfest verfolgt eine lange Tradition und gehört zu den größten Volksfesten Frankens. Heuer kann es wegen der aktuellen Situation durch das Coronavirus allerdings nicht wie geplant stattfinden. "Wir bedauern diese Entscheidung sehr, sehen aber die dringende Erforderlichkeit. Eure Gesundheit und auch die Gesundheit aller Beteiligten geht vor. Bleibt nun zu Hause und haltet durch, dann treffen wir uns im nächsten Jahr gesund und munter zum Bayreuther Volksfest wieder", so die Veranstalter der BAYREUTH Marketing & Tourismus GmbH auf ihrer Homepage.

Summer Feeling am Unistrand (15. bis 26. Juni 2020): verschoben

Normalerweise findet das Event auf dem Campus der Universität Bayreuth statt. Durch rund 800 Tonnen Sand verwandelt sich das Gelände in einen Strand mit Lounges, Biergarten und einem Beachvolleyballfeld. Eigentlich sollte es parallel zur Fußball-Europameisterschaft stattfinden und einige der Begegnungen sollten live übertragen werden. Auch Beachvolleyball-, Beachsoccer und Roundnet (Spikeball)- Tuniere hätten zu den Highlights dieser Veranstaltung gehört. Die Veranstalter teilten nun auf ihrer Internetseite mit, dass das Event um ein Jahr, auf den Juni 2021, verschoben wird. Dann soll auch die Fußball-Europameisterschaft stattfinden.

St. Georgen swingt (09. bis 10. Juli 2020): verschoben

Dieses Jahr sollte das zehnjährige Jubiläum des beliebten Jazzfestivals gefeiert werden. Aufgrund des Verbots von Großveranstaltungen kann es heuer allerdings nicht über die Bühne gehen. Die zehnte Auflage des Festes in der Wilhelminenaue kann erst im Sommer 2021 gefeiert werden. "Wir haben zu Beginn des Jahres intensiv an unserem Jubiläum gearbeitet, bis auch uns das Virus gebremst hat", so Regine Gareis, Vorsitzende des Vereins "St. Georgen swingt e. V." auf der Homepage. Eigentlich sollten vier deutsche und zwei internationale Bands auf dem Festival rund um den Kulturkiosk zur Seebühne auftreten. Der neue Termin für das zehnjährige Jubiläumsfest ist nun der 09. und 10. Juli 2021.

Bürgerfest (Juli 2020): abgesagt

Auch das beliebte Bayreuther Bürgerfest musste dieses Jahr abgesagt werden. Das Fest feiern die Bewohner Bayreuths normalerweise im Sommer in den Gassen der Stadt. "Wir sehen die dringende Notwendigkeit in dieser Entscheidung, bedauern sie jedoch trotzdem", teilten die Veranstalter der BAYREUTH Marketing & Tourismus GmbH in ihrem Internetauftritt mit.

Richard-Wagner-Festspiele Bayreuth (25. Juli bis 28. August 2020): ausgesetzt

Die berühmten Bayreuther Festspiele müssen in diesem Jahr ausgesetzt werden, teilten die Verantwortlichen auf ihrer Homepage mit. Dadurch müssen die nachfolgenden Festspieljahrgänge umdisponiert werden. Im Jahr 2021 werden neben der vorgesehenen Neuproduktion "Der fliegende Holländer" die Wiederaufnahmen "Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg", "Die Meistersinger von Nürnberg", "Lohengrin" sowie "Die Walküre" auf dem Spielplan stehen. "Der Ring des Nibelungen" könne aus Gründen der Probenplanung wahrscheinlich erst im Jahr 2022 Premiere feiern. Die Neuproduktion war eigentlich bereits für dieses Jahr geplant. Bereits im Jahr 1876 fanden die ersten Bayreuther Festspiele statt. Es handelt sich um ein Musiktheaterfestival, das den letzten Opern von Richard Wagner gewidmet ist. Die genauen Modalitäten zu konkreten Terminen im nächsten Jahr und den Gültigkeiten der bereits erworbenen Tickets finden Sie auf der Internetseite der Bayreuther Festspiele.

Sommernachtsfest (01. August 2020): abgesagt

Das beliebte Fest, das normalerweise in der historischen Parkanlage der Eremitage stattfindet, musste ebenfalls abgesagt werden. Bei der Eremitage handelt es sich um eine historische Parkanlage aus dem 18. Jahrhundert. Dazu gehören das alte Schloss, zahlreiche Wasserspiele sowie eine Orangerie. Das Fest zählt zu den schönsten und romantischsten Festen in Franken. Wer bereits Tickets für dieses Jahr gekauft hat, könne diese entweder an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgeben oder zur Theaterkasse Bayreuth schicken, so die Verantwortlichen der BAYREUTH Marketing & Tourismus GmbH in ihrer Internetankündigung.

Weinfest (06. bis 10. August 2020): abgesagt

Das kulinarische Fest im Hochsommer muss dieses Jahr ebenfalls ausfallen. "Wir bedauern diesen Schritt zwar, in der aktuellen Lage ist es aber die einzig mögliche Entscheidung", so die Verantwortlichen auf Ihrer Homepage. Das Bayreuther Weinfest findet eigentlich auf dem Bayreuther Marktplatz statt. Liebhaber des Frankenweins können sich hier von verschiedenen Weinen verwöhnen lassen. In der aktuellen Situation bieten allerdings altbekannte Weinfest-Güter einen Lieferservice an. Auf der Internetseite kann man sich seinen Lieblingswein des Weinguts Behringer, Schmitt, Ebert oder Lange Schloss Saaleck aussuchen und bequem nach Hause liefern lassen.

Festival junge Künstler Bayreuth (August 2020):

Seit der Gründung im Jahr 1950 bietet das Festival jedes Jahr einen einzigartigen sozialen und künstlerischen Raum in Bayreuth. Ein Ort zum Experimentieren in Musik, Theater, Film, Literatur und Kunst. Hier kommen 400 Teilnehmer aus bis zu 40 Ländern zusammen. Es werden Konzerte, Lesungen, Workshops und Talks angeboten. Dieses Jahr findet das 70-jährige Jubiläum des Events statt. Wie genau es allerdings wegen der Coronavirus-Pandemie ablaufen wird, ist noch offen. Auch das genaue Datum des Festivals steht noch nicht fest. Laut dem Veranstalter könne die gesamte Veranstaltung aber auch online stattfinden, wenn es anders nicht durchzuführen sei.

Sommerkino 2020: abgesagt

Das Sommerkino, das von den Stadtwerken Bayreuth organisiert wird und normalerweise auf dem Bayreuther Stadtparkett stattfindet, muss aufgrund der Corona-Krise auch abgesagt werden. "Auch wenn ein Fünkchen Hoffnung da war, dass sich die Situation bis Juni entschärft", sagt Susanne Knye, Marketing-Leiterin bei den Stadtwerken Bayreuth. Jetzt ist jedoch klar: Mit den aktuell geltenden Regelungen und dem bestehenden Verbot von Großveranstaltungen kann das Sommerkino dieses Jahr nicht ausgetragen werden. Das Open-Air Kino wurde 2018 zum ersten Mal veranstaltet. An vier Tagen können Besucher unter freiem Himmel die kostenlosen Filme genießen. Vom Action-Blockbuster bis zum Familienfilm ist alles dabei. Nächstes Jahr soll das Freiluft-Kino wieder stattfinden. "Wir schauen jetzt einfach voller Zuversicht ins nächste Jahr und fangen bald an, die 2021-Edition zu planen. Vorfreude ist ja schließlich die schönste Freude. Und wenn alles gut geht - wovon wir optimistisch ausgehen -, dann sehen wir uns alle nächstes Jahr gesund wieder", erklärt Knye auf der Homepage der Stadt Bayreuth.