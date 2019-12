Nach Jahren macht das Bayreuther Traditionslokal "Brau-Gasthof Schindler" mit neuen Räumlichkeiten, neuen Pächtern und neuem Konzept wieder auf. Der Gasthof war lange geschlossen, sagt die neue Pächterin, Sabine Weber, die selbst schon einiges an Gastro-Erfahrung mitbringt. Nun will sie unter gleichem Namen das Lokal fortführen, das einst Herr Schindler eröffnet hatte. Änderungen werde es aber trotzdem geben.

Traditionslokal soll in neuem alten Glanz erscheinen

"Den Schindler gibt es schon ewig", erklärt Weber, "bestimmt schon 50 Jahre". Bedauerlicherweise habe ein vorheriger Pächter das Lokal in ihren Augen aber verkommen lassen. Ein Grund mehr das Traditionslokal wieder zu seinem alten Glanz zu verhelfen.

Nicht nur der alte Glanz liegt den neuen Pächtern am Herzen. Eine Million Euro wurde in den Umbau des Lokals investiert. "Uns war wichtig, dass neue Sachen kommen, aber auch ein paar alte bleiben, um die Tradition zu erhalten". Am 1. Januar 2020 eröffnet der neue Brau-Gasthof Schindler und Kunden erwartet nicht nur eine neue Inneneinrichtung, sondern auch ein vielfältiges Programm.