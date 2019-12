Bayreuther Stadtwerke spenden 10.000 Euro für die Rehkitz-Rettung - Drohne soll Tierkinder vor dem Tod bewahren

Die Stadtwerke Bayreuth spenden auch dieses Jahr wieder 10.000 Euro für einen guten Zweck. Laut einer Pressemitteilung vom Donnerstag (5. Dezember 2019) kommt der Betrag der "Kitzrettung Oberfranken" zugute. Von dem Geld wird der Verein eine zweite Drohne kaufen, mit deren Hilfe Rehkitze vor dem Tod durch Landmaschinen bewahrt werden sollen.

"Kitzrettung Oberfranken": Stadtwerke Bayreuth spenden 10.000 Euro

Vor allem zwischen Mai und Juni spielten sich Dramen auf den Wiesen der Region ab, heißt es vonseiten der Stadtwerke. Der Grund: Im hohen Gras suchen Rehkitze Schutz vor Fressfeinden. Gut getarnt sind sie schon aus wenigen Metern Entfernung kaum noch zu entdecken. Dies gilt jedoch gleichermaßen für die Landwirte, die mit ihren Traktoren die Wiesen mähen. Nicht selten kommen dabei zahlreiche Tiere ums Leben.