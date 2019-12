Bayreuther Festspiele: Harry Kupfer ist tot - ehemaliger Wagner-Regisseur stirbt mit 84

Harry Kupfer, einer der erfolgreichsten Opernregisseure Deutschlands, ist mit 84 Jahren gestorben. Er starb am Montag in Berlin, wie seine Agentur Arsis in Wien am Dienstag mitteilte. Kupfer, der 21 Jahre bis ins Jahr 2002 Chefregisseur an der Komischen Oper Berlin war, hatte mit seinen Inszenierungen unter anderem bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth großen Erfolg.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) würdigte Kupfer für dessen Leistungen: "Seine Arbeit war wegweisend und Vorbild für viele nachfolgende Kolleginnen und Kollegen." Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU) teilte am Dienstag mit: "Sein Schaffen in Bayreuth war ein

Glücksfall für die Festspiele und Wagner-Fans allerorten."

Richard Wagner als Karriere-Meilenstein

Zu den Meilensteinen von Kupfers Karriere gehörte auch die Produktion der zehn wichtigsten Opern von Richard Wagner an der Berliner Staatsoper Unter den Linden mit dem Dirigenten Daniel Barenboim.