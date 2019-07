Bayreuther Festspiele: Angela Merkel kommt zur Premiere

Am 25. Juli hebt sich am Grünen Hügel in Bayreuth der Vorhang für die diesjährige Festspielsaison: Zur Premiere der Bayreuther Festspiele gibt es nicht nur die Neuinszenierung des "Tannhäuser", sondern auch einige berühmte Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Erneut angeführt von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die seit vielen Jahren zu den Gästen der Bayreuther Festspiele gehört.

Ebenfalls anwesend sein werden:

Auch der ein oder andere Fraktionsvorsitzende steht auf der Gästeliste:

Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckhardt

Fraktionsvorsitzenden im Landtag Markus Feulner (CSU)

Katharina Schulze (Bündnis 90/Die Grünen)

Florian Streibl (Freie Wähler)

Horst Arnold (SPD)

Martin Hagen (FDP)

Ebenfalls am Grünen Hügel erwartet werden