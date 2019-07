Bayreuther Festspiele 2019 eröffnet

Schaulaufen der Prominenten auf dem roten Teppich

Klima-Demonstration am Rande der Veranstaltung

Eröffnung der Bayreuther Festspiele 2019 - Schaulaufen auf dem roten Teppich: Am Donnerstagnachmittag (25. Juli 2019) zeigte sich die Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Medien auf dem roten Teppich vor dem Festspielhaus in Bayreuth. Die Richard-Wagner-Festspiele wurden eröffnet. Bevor Regisseur Tobias Kratzer seine Inszenierung der Oper "Tannhäuser" zum Besten gab, hieß es für Angela Merkel, Dorothee Bär, Markus Söder & Co., in die Kameras der zahlreich erschienenen Journalisten zu lächeln. Neben Händeschütteln und Schwitzen nahe der 40-Grad-Grenze, nahmen sich einige Prominente auch Zeit für Autogramme. SPD-Politiker Markus Rinderspacher oder Schauspielerin Michaela May reagierten auf die Rufe ihrer Fans hinter den Absperrungen und widmeten ihnen eine Signatur - andere, wie Alt-Kanzler Gerhard Schröder oder Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt, hingegen nicht.

Bayreuther Festspiele: Kanzlerin Merkel mit warmem Applaus empfangen

Neben Größen der Politik wie dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) oder seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wurde natürlich der Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Spannung erwartet: Nach mehreren Zitteranfällen zuletzt und einer Debatte um ihren Gesundheitszustand, gab sich die 65-Jährige entspannt und voller Vorfreude auf die Festspiele. Den roten Teppich betrat sie mit Markus Söder und dessen Gattin Karin Baumüller-Söder. Die Bild hatte bereits am Mittwoch vermeldet, dass die Kanzlerin alleine auf den Wagner-Festspielen erscheinen werde - ohne ihren Ehemann Joachim Sauer, der sie bereits öfters auf die Eröffnung der Festspiele begleitet hatte: Und so war es auch, Merkel war solo in Bayreuth.

Angela Merkel (rechts) betrat mit Markus Söder (mitte) und dessen Ehefrau Karin Baumüller-Söder den roten Teppich. Foto: Leopold Werner

Von den Zuschauern wurde Angela Merkel mit warmem Applaus empfangen. Im Zuschauerraum fielen dennoch Sprüche wie "Heute zittert sie ja gar nicht". Merkels Zitteranfälle sorgte in den Facebook-Kommentarspalten bei inFranken.de für asoziale Kommentare: inFranken.de-Redakteurin Dunja Neupert bezieht dazu klar Stellung und sagt: Schluss mit menschenverachtenden Kommentaren!

Wagner-Festspiele in Bayreuth: Promis fächern die Hitze weg

Auf die anhaltende Hitzewelle in Franken reagierten die Prominenten unterschiedlich: Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) fächerte beispielsweise dauerhaft, um sich abzukühlen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rief den Zuschauern entgegen: "Hier ist es immer heiß" und akzeptierte die Temperaturen nahe der 40-Grad-Marke.

Jens Spahn, Markus Söder & Co. schwitzten im Smoking, während Ilse Aigner und Katrin Göring-Eckardt luftige Sommerkleider trugen. Staatsministerin Dorothee Bär hingegen fiel durch ein enges, pinkes Kleid auf. Ihr Outfit wurde besonders begutachtet, da die 41-Jährige Anfang April auf der Gala zum Deutschen Computerspielpreis ein Latexkleid trug. Comedian Enissa Amani bezeichnete das Kleid im Nachgang als "nuttig" - so cool reagierte Dorothee Bär auf die beleidigende Äußerung.

Dorothee Bär (links) mit ihrem Ehepartner Oliver Bär Foto: Leopold Werner

Klima-Demo am roten Teppich: Notarzt versorgt Aktivisten auf Bayreuther Festspielen

Am Rande des roten Teppichs kam es kurz vor Beginn der Aufführung im Festspielhaus zu einer Demonstration von Klima-Aktivisten. Ein Notarzt kümmerte sich um die Demonstranten. Die Polizei griff durch: Alle Informationen im Überblick.

Die Wagner-Festspiele finden bis zum 28. August rund um das Bayreuther Schauspielhaus statt: Auf inFranken.de erfahren Sie alles rund um die Anfahrt, die Parksituation und das mögliche Gepäck bei den Vorführungen sowie über die Prominenz, die sich aktuell in Bayreuth aufhält im Ticker.