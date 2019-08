Anna Netrebko sagt Debüt auf den Bayreuther Festspielen ab: Der russische Opern-Star Anna Netrebko hat ihr Debüt auf dem Richard-Wagner-Festspielen 2019 kurzfristig abgesagt. "Mit großem Bedauern sieht sich Anna Netrebko leider gezwungen, die beiden "Lohengrin"-Aufführungen am 14. und 18. August erschöpfungsbedingt absagen zu müssen" teilten die Organisatoren der Festspiele mit.

Ihre Stimme sei nicht angegriffen. Jedoch folge sie einem dringlichem ärztlichen Rat zu einer dreiwöchigen Pause, um sich vollständig regenerieren zu können, hieß es von Seiten der Festspiele weiter. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Festspiele in Bayreuth: Netrebko sagte auch in Salzburg ab

Netrebko hatte bereits vergangene Woche eine Aufführung bei den Salzburger Festspielen abgesagt. Grund dafür war eine Erkältung.

Via Instagram erklärte sie, dass sie den Auftritt absagen musste. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet, gaben daraufhin zahlreiche Besucher ihre Tickets zurück.

Annette Dasch ersetzt sie: Nicht die erste "Elsa"-Inszenierung bei den Festspielen

Ein Ersatz für Netrebko ist bereits gefunden: Annette Dasch wird die 47-Jährige ersetzen. Dasch spielte bereits in Hans Neuenfels Inszenierung von "Lohegrin" die Elsa. 2015 trat sie in dieser Rolle im Bayreuther Festspielhaus auf.

