Bayreuther Bürgerfest 2019 - alle Infos zu Parkplätzen, Taxis und Bussen

Verkehrsregelungen zum Bayreuther Bürgerfest: Mit dem Beginn des Bayreuther Bürgerfests, ändern sich auch die Verkehrsregelungen. inFranken.de verrät, wann Busse fahren, wo Sie ein Taxi bekommen oder am besten Ihr Auto parken können.

Bayreuther Bürgerfests: Änderungen im Straßenverkehr

Am Freitag, 5. Juli, wird ab 10 Uhr die Fußgängerzone Maximilianstraße einschließlich sämtlicher als Fußgängerzonen ausgewiesener Nebenstraßen zwischen der Unteren Maxstraße und dem Markgräflichen Opernhaus beziehungsweise der Ludwigstraße ab dem Glasenappweg sowie der Richard-Wagner-Straße gesperrt. Die Sperrung gilt bis einschließlich Sonntag.

Der Lieferverkehr muss zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein. Auch den ganzen Samstag über kann wegen der aufgestellten Stände und Biergarnituren kein Lieferverkehr stattfinden. Er ist für die Dauer des Bürgerfestes ausschließlich über die Ladezonen am Rande der Fußgängerzonen möglich.

Die Einbahnregelung in der Fußgängerzone Badstraße wird für die Dauer des Bürgerfestes aufgehoben. Eine Abfahrt ist nur in Richtung Dilchertstraße möglich. Die Tiefgarage Richard-Wagner-Straße ist über den Glasenappweg erreichbar.

Änderungen beim Stadtbusverkehr während des Bayreuther Bürgerfests

Von Donnerstag, 4. Juli, ab Dienstbeginn, bis Montag, 8. Juli, circa 12 Uhr, werden die Haltestellen "Opernhaus", "Sternplatz", "Stadtkirche" und "Stadthalle" von den Linien 314 nicht bedient.

Als Ersatz werden die Haltestellen "Hohenzollernring I" und "Wittelsbacherring" angefahren.

Auf den Linien 306, 310 und 315 entfallen die stadteinwärts gelegenen Haltestellen "Stadtkirche" und "Sternplatz".

Als Ersatz wird die Haltestelle "Wittelsbacherring" angefahren.

Zum Bürgerfest werden wieder zusätzliche Fahrten der Linien 321, 322, 323, 324, 325 und der Anruf-Linien-Taxen (ALT 303, ALT 307, ALT 310, ALT 312) in den Nächten 5./6. Juli und 6./7. Juli um 1.15 Uhr und 1.45 Uhr ab ZOH angeboten.

Standplätze für Taxis auf dem Bürgerfest in Bayreuth

Der Taxi-Standplatz am Sternplatz wird aufgelassen. Ersatzweise können sich Taxis im Bereich des temporären eingeschränkten Haltverbotes in der Friedrichstraße/Nähe Steingraeberpassage sowie an der Opernstraße bereitstellen. Ebenfalls zur Verfügung stehen die Taxi-Standplätze in der Schulstraße.

Bürgerfest Bayreuth: Behinderten-Parkplätze

Behindertenparkplätze stehen rund um das Veranstaltungsgelände, zum Beispiel auf dem Parkplatz des Neuen Rathauses, in der Wölfelstraße, am RW 21, in der Friedrichstraße (nähe Steingraeberpassage), Am Sendelbach und in der Ludwigstraße zur Verfügung. Die Behindertenparkplätze in der Kanzleistraße entfallen.

Wo können Sie während des Bayreuther Bürgerfests parken?

Den Besuchern des Bürgerfestes wird empfohlen, die ausgeschilderten Parkhäuser und Tiefgaragen zu benutzen. Zusätzlich steht ab Freitag, 16 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, der Parkplatz der Deutschen Rentenversicherung in der Dammallee zur Verfügung.

Bayreuther Bürgerfest: Radfahren

Das Radfahren innerhalb des Veranstaltungsbereiches ist nicht erlaubt.