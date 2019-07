Bayreuth: Zwei Schenkungen für Bayreuths Museen

Dabei handelt es sich zum einen um ein Bild (Jesu am Kreuz), das Franz Liszt zuerst Fürstin Marie zu Hohenlohe-Schillingsfürst schenkte. Es hat unten am Passepartout ein handschriftliches Notenbeispiel von Liszt mit den Worten ?Et homo facto est? und ist ?F. L.? signiert. Die Fürstin wiederum schenkte das Bild Isolde Beidler zur Hochzeit Ende 1900.

Darüber hinaus vermacht Dagny Beidler der Stadt die Originalhandschrift eines Gedichtes von Richard Wagner, das er für Isolde schrieb und in dem er sich zu seiner Vaterschaft bekennt. Dieses Gedicht habe Wagner Isolde zum 15. Geburtstag geschrieben, so Dagny Beidler. Es sei außerdem einer der wenigen Belege dafür, dass Isolde tatsächlich Wagners Tochter ist. Es lautet:

?Vor fünfzehn Jahren wurdest du geboren

Da spitzte alle Welt die Ohren;

Man wollte ?Tristan und Isolde?

Doch was ich einzig wünscht und wollte,

Das war ein Töchterchen Isolde!

Nun mag sie tausend Jahre leben,

Und Tristan und Isolde auch daneben.

Vivat hoch!

RW?

Dagny Beidler hatte diese Handschrift 2018 bei einer Auktion ersteigert ? der vorherige Besitzer ist unbekannt. Die Annahme der Schenkung wird nun noch abschließend den Stadtratsgremien vorgelegt.