Bayreuth: Wissen hält jung ? das Programm der vhs ist da!

Ein weiterer Höhepunkt ist der Vortrag ?Plastik im Meer ? wie stoppen wir die Plastikflut? am 27. März. Referenten sind Dr. Bernhard Bauske (WWF) und Professor Christian Laforsch (Uni Bayreuth). Die Veranstaltung wird per Livestream auch in andere Volkshochschulen übertragen.

Ganz praktisch wird es im Sommer mit den neuen Handwerk-Workshops. Hier können Frauen lernen, dass Fliesen legen, Bohren und Schleifen ganz leicht ist, und Männer können ihre eigene Grillzange schmieden. Apropos Sommer: Zum Wunschgewicht kommen Interessierte mit dem neuen Zwölf-Wochen-Programm ?lebe leichter? oder mit den zahlreichen Sportangeboten.

Für neue berufliche Weichenstellungen können Interessierte ins ?Berufs-Coaching? gehen und ihre eigenen Stärken und Talente entdecken. Vielleicht finden sie die auch in einer von 18 Sprachen beim Kochen oder beim Theater ? auch hier können sich Interessierte im Sommer ausprobieren.

Weitere Informationen gibt es auf der neuen Homepage der vhs Bayreuth, die mit neuem Design, klarer Navigation und einigen Erleichterungen den Weg zur vhs noch einfacher macht.