Bayreuth: Wilde Müllablagerungen sind kein Kavaliersdelikt

Beliebte Ziele für die illegale Ablagerung von Abfällen sind schlecht einsehbare, wenig frequentierte Plätze. Insbesondere die städtischen Wertstoffinseln, an denen Altglas, Altpapier und Dosen in Containern gesammelt werden, scheinen hierfür besonders beliebt zu sein. Entsorgt wird dabei alles, was nicht mehr benötigt wird: Altreifen, Bau- und Renovierungsabfälle, Elektro- und Elektronik-Altgeräte, wie zum Beispiel Fernseher oder Kühlschränke, Haus- und Sperrmüll.

Der Bauhof verweist in diesem Zusammenhang auf einen aktuellen Fall, der sich kürzlich an einem Wertstoffsammelplatz im Stadtgebiet zugetragen hat: Zwischen den Wertstoffcontainern wurde eine große Menge Müll anonym und illegal entsorgt. Dennoch gelang es, die Verursacher zu ermitteln. Ein deftiges Bußgeld sowie die Bearbeitungs- und Beseitigungskosten wurden in Rechnung gestellt, alles in allem ein nicht unerheblicher Betrag.

Wilde Müllablagerungen verschandeln das Stadt- und Landschaftsbild nicht nur optisch, sie gefährden auch Menschen, Tiere und Umwelt. Die Stadt verfolgt daher Verstöße konsequent, sie bietet aber auch viele Möglichkeiten einer günstigen, oft kostenlosen und umweltverträglichen Entsorgung der verschiedensten Abfälle an. Die Abfallberatung des Stadtbauhofs informiert hierzu gerne unter der Telefonnummer 0921 251844.