Bayreuth: Wie umgehen mit der neuen DSGVO?

Der Bundesverband der Vereine und des Ehrenamtes e. V. (bvve) bietet Vereinsvorständen und Vereinsverantwortlichen Workshops zum praxisorientierten Umgang mit der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und zum Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) an. Dabei werden die wichtigsten Punkte der Umsetzung detailliert und mit erweiterten Checklisten besprochen sowie effizient an Beispielen mit den Teilnehmern durchgesprochen. Ein Tagesworkshop findet unter anderem am 27. Juli in Bamberg statt. Nähere Informationen hierzu finden sich im aktuellen Newsletter des bvve.