Bayreuth: Wettbewerbe und Förderprogramme für Unternehmen und Gründer

Der Wettbewerb richtet sich an Studenten, Doktoranden, wissenschaftliche Mitarbeiter, Angestellte sowie Unternehmer und unterteilt sich in drei Phasen. In der Ideenphase geht es um die Beschreibung der Geschäftsidee, in der Konzeptphase wird das Geschäftsmodell dargestellt und am Ende der Businessplanphase steht dann der vollständige Businessplan. Der Einstieg in den Wettbewerb ist in jeder Phase möglich.

Ob die Gründung des eigenen Unternehmens nur geplant oder schon weiter fortgeschritten ist, ist irrelevant. Der Science4Life Venture Cup bringt Gründer und Jungunternehmer dem Ziel einer erfolgreichen Umsetzung ihrer Geschäftsidee einen Schritt näher. Die Teilnehmer werden durch ein starkes Experten-Netzwerk unterstützt und können Preisgelder in Höhe von 82.000 Euro gewinnen.

Die Bewerbungszeit für die Ideenphase läuft bis zum 12.10.2018, hier geht es darum, eine Ideenskizze, die damit verbundene Innovation sowie die daraus resultierende Produkt- oder Dienstleistungsidee auf 3 Seiten zu beschreiben.

Detailinformationen über den Wettbewerb, sein Ziele, die Teilnahmebedingungen, das dahinter stehende Netzwerk und vieles mehr finden Sie unter https://www.science4life.de/. Auch zum Spezialpreis Energie für Gründer mit Ideen aus den Themenfeldern Erneuerbare Energien, Energiespeicherung, Energieeffizienz, Digitalisierung und Elektromobilität finden Sie hier weitergehende Informationen.