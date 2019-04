Bayreuth: Weltweit kleinstes Symphonieorchester spielt in Bayreuth

?Classic goes Hollywood?

?Classic goes Hollywood? ist am Samstag, 29. Juni, um 20 Uhr, das Motto des Abends mit den ?Jungen Fürther Streichhölzern?, dem Jugendsymphonieorchester der Stadt Fürth. Neben dem ?Reigen seliger Geister? aus der Oper ?Orpheus und Eurydike? von Christoph Willibald Gluck und dem großen Adagio aus dem Ballett ?Spartacus? von Aram Chatschaturjan präsentiert das Orchester bekannte Filmmusiken, die schon zu Klassikern geworden sind, wie z. B. ?Der Pate?, ?Star Wars? oder ?Pirates of the Caribbean?. Die ?Jungen Fürther Streichhölzer? sind das größte und bekannteste Jugendorchester im nordbayerischen Raum. Sie wurden 1982 von der Dirigentin und Cellistin Christel Opp gegründet, die das Orchester bis Ende 2003 leitete. Seit 2004 ist Bernd Müller für die künstlerische Leitung verantwortlich.

Die ?Jungen Fürther Streichhölzer?

Das Ensemble gliedert sich in drei Alters- und Leistungsstufen: Im Vororchester (ab etwa acht Jahren, Streichinstrumente) lernen die jungen Musiker/innen die Grundlagen des Zusammenspiels. Das Nachwuchsorchester (ab etwa zehn Jahren) vertieft die Grundlagen und führt in Konzerten in der Regel leichte bis mittelschwere Originalliteratur auf. Ab etwa 14 Jahren können die jungen Musikerinnen und Musiker im Symphonieorchester mitwirken und große Konzerte aufführen. Das Ensemble besteht aus ca. 60 bis 90 aktiven Jugendlichen. Alle Holz- und Blechbläser sowie Streicher, Schlagwerk und Sonderinstrumente wie die Harfe sind vertreten. Hier werden mittelschwere bis schwere Instrumentalkonzerte und Symphonien aus Klassik, Romantik und Moderne erarbeitet, zum Beispiel von Beethoven, Tschaikowsky, Schumann, Ravel oder Wagner. Aber auch neue Musik steht gelegentlich auf dem Programm.

Die ?Jungen Fürther Streichhölzer? spielen vier Symphonieprogramme pro Jahr und sind zweimal zu Gast im Fürther Stadttheater. Im Juli findet traditionell ein Open Air Konzert im Fürther Südstadtpark statt. Die Konzerttätigkeit wird ergänzt durch Kinderkonzerte, die regelmäßig im Fürther Stadttheater und in der Adventszeit im Sternenhaus stattfinden.

Dirigent Bernd Müller

Bernd Müller war selbst langjähriges Orchestermitglied und Konzertmeister der ?Jungen Fürther Streichhölzer?, so dass er das Orchester auch aus der Musikerperspektive bestens kennt. Weitere Orchestererfahrung hat er unter anderem als Konzertmeister der Jungen Deutschen Philharmonie und als erster Geiger im Philharmonischen Orchester der Stadt Nürnberg gesammelt.

Stadtparkett wird bestuhlt

Für die Konzertabende wird das Stadtparkett mit Bierbänken bestuhlt. Wer hier keinen Platz bekommt, muss sich aber keine Sorgen machen: Das Kulturamt hält Sitzkissen zum Entleihen bereit, die auch in den Feuerwehranfahrtszonen benutzt werden dürfen. Selbstverständlich gibt es auch einen Bereich für mitgebrachte Stühle und andere Sitzgelegenheiten. Der Eintritt an beiden Abenden ist frei.