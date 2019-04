Bayreuth: WELTTAG DES BUCHES

Di. 23.04.2019, Kinderbibliothek im EG

ICH SCHENK? dir eine Geschichte

Wir feiern den Welttag des Buches!

Wie jedes Jahr wird im Rahmen der Aktion ?Ich schenk? dir eine Geschichte? ein Buch an interessierte junge Leser*innen verschenkt. Wer will, kann sich ?Der geheime Kontinent? von THiLO in der Kinderbibliothek abholen. Wir empfehlen das Buch allen Kindern ab 10 Jahren.

