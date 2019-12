Bayreuth vor 27 Minuten

Körperverletzung

Oberfranken: Wegen Lärm beschwert - 36-Jähriger kassiert Schläge von Frau an Heiligabend

Mit Faustschlägen hat eine Frau in Oberfranken auf die Beschwerde eines Mannes reagiert, der an Heiligabend wegen des Lärms aus ihrer Wohnung an der Tür klingelte.