Bayreuth: Wasserstoff marsch in Bayreuth

Wasserstoff dient der Betankung von Elektro-Fahrzeugen mit Brennstoffzelle. Ihre Vorteile: kein Lärm, keine Schadstoffe, aber gleiche Nutzung, Geschwindigkeit und Reichweite wie bei Pkw mit Otto- oder Dieselmotor. Wasserstoff-Fahrzeuge haben Reichweiten von 500 bis 800 Kilometer und tanken in nur drei Minuten.

Das Netz von Stationen, an denen Brennstoffzellen-Fahrzeuge Wasserstoff tanken können, wird immer dichter. In Deutschland gibt es nunmehr 64 H2-Tankstellen, bis Ende 2019 werden es 100 Stationen sein.

Bayern mit 14 Stationen Spitzenreiter

H2-Tankstellen in Bayern ? mit derzeit insgesamt 14 an der Spitze der Bundesländer ? gibt es schon jetzt zum Beispiel in München, Nürnberg, Ingolstadt, Regensburg und Geiselwind sowie demnächst auch in Erlangen und Würzburg. Allein im Umfeld der Metropolregion Nürnberg, zu der auch Bayreuth gehört, entstehen insgesamt acht Wasserstoff-Tankstellen. Der neue Standort an der Shell Tankstelle Christian-Ritter-von-Langheinrich-Straße 2 in Bayreuth liegt unmittelbar an der Autobahnauffahrt der A9 Bayreuth-Nord.

Bauherr der Station ist das Gemeinschaftsunternehmen H2 MOBILITY, die Tankstellentechnik stammt jeweils vom Gase- und Technologieunternehmen Air Liquide. H2 MOBILITY ist ein Gemeinschaftsunternehmen, das eine Wasserstoff-Infrastruktur in Deutschland aufbaut.

Die Wasserstoff-Station entspricht dem neuesten Stand der Technik. Ihre Bedienung durch den Autofahrer ist intuitiv; das Betanken ähnelt dem konventioneller Fahrzeuge und ist in drei bis fünf Minuten abgeschlossen. Die Anlage fasst rund 200 Kilogramm Wasserstoff ? das reicht für die Betankung von 40 bis 50 Fahrzeugen am Tag.

E-Mobilität mit Wasserstoff senkt CO2-Emissionen

Wasserstoff bietet die Möglichkeit, das Kraftstoffangebot im Verkehrssektor klimafreundlich zu erweitern. Denn mithilfe von Wasserstoff, gerade wenn er mit erneuerbarer Energie erzeugt wird, lassen sich klimaschädliche CO2-Emissionen deutlich senken.

Die Wasserstoff-Station Bayreuth wurde von der Europäischen Kommission durch das Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH 2 JU) im Projekt Hydrogen Mobility Europe (H2ME) gefördert.

Statements der Beteiligten zur Eröffnung der H2-Stationen

Thomas Bystry, Projektleiter Wasserstoff-Tankstellen, Shell: ?Wasserstoff-Technik ist eine vielversprechende Technik. Wir gehen davon aus, dass dieser alternative Antrieb ab den zwanziger Jahren in Märkten wie Deutschland, England, Benelux, den USA und Japan eine immer größere Rolle spielt. Wir bei Shell sind auf Kurs.?

Brigitte Merk-Erbe, Oberbürgermeisterin der Stadt Bayreuth: ?Die Brennstoffzelle ermöglicht saubere Mobilität mit großen Reichweiten. Deshalb hat sich die Stadt Bayreuth frühzeitig für den Bau einer Wasserstoff-Tankstelle eingesetzt. Wir wollen unseren Bürgern und Unternehmen die Möglichkeit geben, auf die Elektromobilität mit Brennstoffzellen-Fahrzeugen umzusteigen.?

Lorenz Jung, Leiter Netzwerk bei der H2 Mobility Deutschland GmbH: ?E-Auto fahren macht Spaß, laden hingegen weniger. Wasserstoff ist die Lösung: elektromobile Beschleunigung, drei Minuten tanken und Reichweiten von 500 bis 800 Kilometer. Wir freuen uns über immer mehr Wasserstoff-Pioniere, die unser wachsendes Tankstellennetz nutzen.?

(Quelle: H2 MOBILITY Deutschland GmbH & Co. KG)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth