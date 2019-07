Bayreuth: "Wagner für Kinder" begeistert das Publikum

Im großen Festspielhaus werden "Die Meistersinger von Nürnberg" begeistert gefeiert - und ein kleines Haus weiter machen die Kleinen es den Großen nach: Auch die Kinderoper der Bayreuther Festspiele erntet in diesem Jahr viel Lob.

Bayreuther Festspiele: "Wagner für Kinder" kommt gut an - nicht nur bei den Kindern

Während Regisseur Barrie Kosky in seiner "Erwachsenen-Inszenierung" Richard Wagners Antisemitismus in den Mittelpunkt stellt und hochpolitisch wird, konzentriert sich die Kinderversion, eine Fassung von Festspiel-Chefin Katharina Wagner und Markus Latsch, auf die lustigen Elemente in Wagners einziger komischer Oper. Das gefiel bei der dritten Aufführung am Samstag nicht nur den Kindern, sondern auch den zahlreichen Erwachsenen, die fast die Hälfte der Zuschauer ausmachten.

Bayreuther Kinderoper - ein Herzensprojekt

Die Oper für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren ist ein Herzensprojekt der Festspielleiterin. Katharina Wagner hatte die Kinderoper ins Leben gerufen, seit 2009 ist sie fester Bestandteil der Festspiele. "Die liegt mir wirklich am Herzen", sagte Wagner im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Und wenn ich sehe, was die Kinder für einen wahnsinnigen Spaß an der Kinderoper haben und welchen Anteil sie daran nehmen, dann bin ich keinen Moment traurig, dass ich fast jedes Wochenende dafür hergebe, das zu ermöglichen."