Bayreuth: Wach und neugierig!

Frau Claudia Dostler sagt ?Bye-bye Bayreuth?.

Nach 26 Jahren verlässt Sie Bayreuth und somit das RW21.

?Wach und neugierig bleiben?, das sei eine der wichtigsten Lebenseinstellungen, um den Beruf der Bibliothekarin auszuführen, betont sie. Die Bibliothekslandschaft habe sich in den letzten Jahrzehnten enorm verändert, doch das Buch hat seinen Stellenwert nie verloren. Eine Renaissance der Bücher ist allgegenwärtig. In Ihrer langjährigen Berufslaufbahn hat Fr. Dostler viele Strömungen mitverfolgen dürfen. Sie hat neue Medienformen kommen und gehen sehen, deren Halbwertszeit sich stetig verkürzt. Galten Videos und Spiele früher noch als ?Neue Medien?, so sind mittlerweile Streaming- und Onlinedienste im Bibliotheksalltag angekommen und zukunftsweisend.

Ihre ?Reise? war und bleibt also spannend.

Wichtig für die Weiterentwicklung der Idee ?Bibliothek? ist für Frau Dostler das Prinzip B-I-O!

B ildung, Information und Orientierung. Eine Rückbesinnung auf das, was Bibliothek ausmacht, sei dabei ebenso notwendig, um deren Auftrag zu wahren. Öffentliche Häuser wie das RW21 sollen inspirieren, was den Ausbau der Alltagskompetenzen angeht. Ein konzentriertes Aufgabenprofil, Vernetzung, Synergien und Kompetenzen im Umfeld abfragen, das sind entscheidende Werkzeuge, um die Ziele vor Ort umzusetzen. Dafür hat sie sich stets im RW21 eingesetzt. Zukünftig wird Fr. Dostler die Führung der Stadtbibliothek Ravensburg übernehmen.

Als stellvertretende Leitung der Stadtbibliothek Bayreuth war Frau Dostler in den letzten Jahren maßgeblich an der Umsetzung der Ziele im RW21 beteiligt, federführend bei der Programmplanung und der Öffentlichkeitsarbeit, zuständig für mehrere Lektorate und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, sowie im Haus für besondere Interessenskreise.

Herr Jörg Weinreich (Leitung der Stadtbibliothek) dankt Ihr für das jahrelange Engagement und die gute Zusammenarbeit. Als kleinen Rückblick überreicht er Frau Dostler einen extra für sie gestalteten ?Pressespiegel?. Ihr ganz persönliches Erinnerungsalbum der letzten 26 Jahre. Eine Fülle an Projekten, die in ihrer Quantität und Qualität aufzeigen, welche Ziele durch den Einsatz von Frau Dostler erreicht wurden. Die ?Schillernacht? 2005 bleibt hier ganz besonders in Erinnerung und läutete durch den Eventcharakter als Gesamtpaket sicherlich eine neue Form der Veranstaltungsprojekte ein.

Das ganze Team sagt ein herzliches DANKESCHÖN und wünscht Frau Dostler in ihrem neuen Aufgabenbereich alles Gute und viel Erfolg!

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth