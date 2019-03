Der Innendienst des Verkehrsüberwachungsdienstes der Stadt im Rathaus II, Dr.-Franz-Straße, muss am Freitag, 29. März, und am Montag, 1. April, ganztägig für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Die Mitarbeiter sind an diesen beiden Tagen auch telefonisch nicht erreichbar.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth