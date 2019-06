Bayreuth: Vortrag und Verleihung Innovationspreis Neue Materialien 2019 am 02. Juli 2019

Der Innovationspreis:



Mit dem Innovationspreis Neue Materialien möchte die ?Fördervereinigung Neue Materialien Bayreuth? junge Wissenschaftler für herausragende Arbeiten zu den Themen Materialentwicklung und Verfahrensoptimierung auszeichnen. Damit soll ein Beitrag zur gezielten Nachwuchsförderung aus dem Umfeld der Werkstoff- und Ingenieurwissenschaften geleistet werden.

Eingereicht werden akademische Abschlussarbeiten, die im letzten Jahr in Zusammenarbeit mit der Neue Materialien Bayreuth GmbH entstanden sind. Der Gewinner wird an diesem Abend in einer feierlichen Zeremonie bekannt gegeben und ausgezeichnet.

DIE TEILNAHME IST KOSTENFREI.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine verbindliche Anmeldung bis zum 27. Juni per E-Mail an katrin.stark@nmbgmbh.de gebeten.

Der Vortrag findet bei der Neue Materialien Bayreuth GmbH, Gottlieb-Keim-Str. 60, 95448 Bayreuth-Wolfsbach statt. Ab BAB Abfahrt Bayreuth-Süd der Ausschilderung ?Neue Materialien? folgen.