Bayreuth: Vortrag des Monats bei der NMB GmbH am 18. Juni

Referenten:

Prof. Dr.-Ing. Michael Danzer, Universität Bayreuth ? Elektrische Energiesysteme

Termin:

Dienstag, 18. Juni 2019, 18:30 Uhr



Ausgehend von einer Regierungsinitiative des Freistaats Bayern wurde letztes Jahr das Bayerische Zentrum für Batterietechnik an der Universität Bayreuth gegründet.

Aufsetzend auf den Kompetenzen und Forschungsansätzen der Universität Bayreuth im gesamten Spektrum der Batterieforschung liegt die Zielsetzung des neuen Zentrums auf der interdisziplinären Forschung und Entwicklung von Batteriespeichern an den Schnittstellen von Elektrochemie, Materialwissenschaft, Ingenieurwissenschaft, Informatik und Ökonomie. Der Fokus liegt dabei auf den nächsten Generationen sicherer, intelligenter und nachhaltiger Energiespeicher. Der Vortrag beleuchtet die politischen Rahmenbedingungen des Zentrums, den aktuellen Stand der Planung und das künftige organisatorische und wissenschaftliche Konzept.

Professor Dr.-Ing. Michael Danzer studierte Elektrotechnik an der Universität Ulm und der University of Cardiff, Wales. Während bzw. nach seiner Promotion war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik der Universität Ulm und bei A123 Systems, Boston, USA tätig. Anschließend wurde er stellvertretender Fachgebietsleiter für Elektrochemische Akkumulatoren am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW), Ulm und Forschungsgruppenleiter am Helmholtz-Institut Ulm für elektrische Energiespeicherung (HIU). Seit 2016 ist er Inhaber des Lehrstuhls ?Elektrische Energiesysteme? an der Universität Bayreuth und darüber hinaus seit 2018 Leiter des Bayerischen Zentrums für Batterietechnik (BayBatt) an der Universität Bayreuth.

