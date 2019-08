Bayreuth: Viel Interesse bei Kultur- und Kreativschaffenden an Vermarktungs- und Vertriebsstrategien

Zusammen mit dem Bayerischen Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft boten die Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis Bayreuth im Mai und im Juli Workshop Veranstaltungen an, die Vermarktungs- und Vertriebsstrategien speziell für AkteurInnen aus der Kreativbranche in den Mittelpunkt stellten. Beide waren sehr gut besucht und die TeilnehmerInnen konnten viele Anregungen mitnehmen, wie sie sich neue Märkte erschließen bzw. ihre Kundschaft besser erreichen.

Über das ganze Jahr hinweg gibt es vom Bayerischen Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis Bayreuth sowie dem städtischen Kulturamt Informationsveranstaltungen und Beratungsangebote speziell für Kultur- und Kreativschaffende. Zwar haben alle ExistenzgründerInnen anfangs viele Fragen, aber für KünstlerInnen und Kulturschaffende ist die Überlegung, von der eigenen Kreativität zu leben oder sich ein zweites Standbein aufzubauen, oftmals vonUnsicherheiten geprägt. Neben den übers Jahr verteilten statt findenden Orientierungsberatungen, in der so genannten bayernkreativSTUNDE hat das Bayerische Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft mit bayernkreativMITEINANDER ein Workshop-Format entwickelt, das gezielt für Kreative besonders relevante Themen anpackt.

An wechselnden Orten in ganz Bayern werden so Profis und Praktiker aus den unterschiedlichsten Branchen miteinander ins Gespräch gebracht. Dabei stehen die Themen im Mittelpunkt, die den eigenen Erfolg im Markt entscheidend beeinflussen können. In Bayreuth waren im Mai und Juli die Kultur- und Kreativschaffende aus der Region zu zwei sehr informativen Workshops rund um das Vermarkten und den Vertrieb eingeladen.