Fichtelberg vor 1 Stunde

Suche

Mann im Fichtelsee untergegangen? Erfolglose Suche nach Schwimmer in Oberfranken

Am Samstagabend ist es zu einem größeren Einsatzgeschehen am Fichtelsee (Landkreis Bayreuth) gekommen. Ein Mitglied der Wasserwacht hatte drei Schwimmer im See gesehen, von denen einer plötzlich verschwand. Die Folge war eine größere Suchaktion.