Der städtische Verkehrsüberwachungsdienst zieht ab Freitag, 7. Juni, in die Schlossgalerie am Luitpoldplatz um. Aus diesem Grund ist diese Abteilung des Straßenverkehrsamtes vom 7. Juni bis einschließlich 14. Juni auch telefonisch und per E-Mail nicht erreichbar.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth