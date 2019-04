Bayreuth: Verkehrsregelungen zum Autofrühling

Am Samstag und Sonntag, 6./7. April, findet in der Maximilianstraße und Opernstraße der Autofrühling statt. Dadurch ergeben sich veränderte Verkehrsregelungen, auf die das städtische Straßenverkehrsamt hinweist. Für die Veranstaltung wird die Fußgängerzone zwischen Hohenzollernring und Sternplatz beziehungsweise Opernstraße ab Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, zirka 19 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Im Zeitraum der Sperre ist kein Lieferverkehr möglich. Dieser muss ausschließlich über die Ladezonen am Rande der Fußgängerzonen abgewickelt werden.

Der Radverkehr ist auf dem gesamten Festgelände untersagt. Der Taxistand in der Ludwigstraße wird aufgehoben. Der Taxistand in der Schulstraße bleibt hingegen bestehen. Eine Durchfahrt von Lieferverkehr oder Taxen durch die Zentrale Omnibushaltestelle (ZOH) ist verboten.

Außerdem kommt es ab Fahrdienstbeginn am Samstag bis Fahrdienstende am Sonntag zu Einschränkungen im städtischen Linienverkehr: Anstelle der Haltestellen ?Opernhaus?, ?Sternplatz?, ?Stadtkirche? und ?Stadthalle? werden von der Linie 314 die Haltestellen ?Hohenzollernring? und ?Wittelsbacherring? bedient. Auf den Linien 306, 310 und 315 entfallen die stadteinwärtigen Haltestellen ?Stadtkirche? und ?Sternplatz?. Ab Montag läuft dann der Busbetrieb wieder wie gewohnt.