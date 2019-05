Bayreuth: Verkehrsregelungen rund um das Bayreuther Volksfest

Am Freitag, 7. Juni, wird das Bayreuther Volksfest mit einem großen Festumzug eröffnet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden sich ab 16.30 Uhr in der Fußgängerzone Maximilianstraße aufstellen. Aus Sicherheitsgründen wird die Kanzleistraße zu diesem Zeitpunkt ab Beginn der Fußgängerzone gesperrt. Um 17.30 Uhr setzt sich der Zug dann in Bewegung und zwar über den Sternplatz, Richard-Wagner-Straße, Wieland-Wagner-Straße, Miedelstraße und Äußere Badstraße zum Volksfestplatz. Dabei wird es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen. Auf dem Hohenzollernring ist im Kreuzungsbereich mit der Wieland-Wagner-Straße mit einer 30-minütigen Vollsperrung zu rechnen. Das Straßenverkehrsamt empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Mit Beginn des Volksfestes wird die Äußere Badstraße ab der Miedelstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Zufahrtsberechtigt sind dann nur noch die Anwohner der Hübschstraße/Äußere Badstraße. In der Friedrich-Ebert-Straße wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Zeit von 10 bis 24 Uhr zur Sicherheit der Festbesucher auf 30 Stundenkilometer reduziert.

Damit rund um das Festgelände ein geordnetes Parken gewährleistet ist, werden mit den Parkplätzen Ecke Grünewaldstraße/Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Friedrich-Ebert-Straße/Äußere Badstraße (bei den Kleingärten) sowie dem Parkplatz am Schulzentrum-Ost und der Rollschuhschnelllaufbahn gebührenpflichtige Parkplätze ausgewiesen.

An den Wochenenden stehen zusätzlich kostenlose Parkplätze bei folgenden Schulen zur Verfügung:

Staatliche Berufsschule I, Staatliche Fachoberschule sowie die Parkplätze im Bereich Schulzentrum-Ost,

Albert-Schweitzer-Schule,

Staatliche Berufsschule II.

Polizei und Straßenverkehrsamt weisen darauf hin, dass Falschparker im Bereich des Volksfestplatzes konsequent verwarnt und abgeschleppt werden, vor allem dann, wenn Rettungswege oder Behinderten-Parkplätze blockiert werden.