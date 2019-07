Bayreuth: Verkehrsregelungen rund um das Afrika-Karibik-Festival

Im Bereich der Fußgängerzonen Maximilianstraße und Kanzleistraße findet von Freitag, 19. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, das Afrika-Karibik-Festival statt. Die Maximilianstraße wird daher ab Freitag, 7 Uhr, bis Sonntag, 24 Uhr, zwischen Frauengasse und Sternplatz gesperrt. Aufgrund der Aufbauarbeiten im gesamten Veranstaltungsbereich ist während dieser Zeit kein Lieferverkehr möglich. Er muss außerhalb des gesperrten Bereiches beziehungsweise über die Ladezonen am Rande der Fußgängerzone abgewickelt werden.

Außerdem kommt es von Donnerstag, 18. Juli, ab 15 Uhr, bis einschließlich Montag, 22. Juli, 12 Uhr, zu Einschränkungen im Stadtbusverkehr. Die Haltestellen ?Opernhaus?, ?Sternplatz?, ?Stadtkirche? und ?Stadthalle? werden von den Linien 314 nicht bedient. Ersatzweise fahren die Stadtbusse die Haltestellen ?Hohenzollernring I? und ?Wittelsbacherring? an. Auf den Linien 306, 310 und 315 entfallen die stadteinwärtigen Haltestellen ?Stadtkirche? und ?Sternplatz?. Hier fahren die Busse stattdessen die Haltestelle ?Wittelsbacherring? sowie die Ersatzhaltestelle ?Stadthalle? in der Friedrichstraße Höhe Wilhelminenstraße an. Radfahren innerhalb des Veranstaltungsbereichs ist nicht erlaubt.