Waren vier Männer an einer Vergewaltigung einer 22-Jährigen in Bayreuth (Oberfranken) beteiligt? Ein Zeuge hat die Polizei alarmiert, nachdem er Schreie einer Frau gehört hatte und rettete somit die 22-Jährige aus den Fängen der vier Tatverdächtigen.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken in einer gemeinsamen Presseerklärung mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth berichtet, soll sich in den Morgenstunden des 26. Januar 2020 in Bayreuth eine Vergewaltigung zugetragen haben.

Bayreuth: Zeuge rettet Frau aus Wohnung des Vergewaltigers

Ein 24-jähriger Zeuge hatte offenbar Schreie aus der Wohnung eines Bekannten gehört. Es waren die Schreie einer Frau. Wie sich später herausstellte, die Schreie des 22-jährigen Vergewaltigungsopfers.

Diese weckten bei dem 24-Jährigen den Verdacht, dass die Frau gegen ihren Willen sexuell missbraucht wird. Medienberichten zufolge soll der Zeuge, der ein Azubi der JVA sein soll, die Schreie über ein Telefonat mit einem der Tatverdächtigen gehört haben. Diese Information wollte Polizeisprecherin Anne Höfer auf Nachfrage von inFranken.de jedoch nicht bestätigen.

In der Wohnung, die sich im Bayreuther Stadtteil Kreuz befindet, traf der junge Mann dann auf den Bewohner, einen 29 Jahre alten Mann, drei weitere Männer und die junge Frau (22). Der Zeuge nahm die 22-Jährige trotz Gegenwehr des 29-Jährigen mit aus der Wohnung, die sich über einem Lokal befinden soll.