Bayreuth: Universität Bayreuth wieder unter den Top 3

Das jährlich erscheinende Ranking der Wirtschaftswoche basiert auf einer Umfrage unter mehr als 650 Personalverantwortlichen in Kanzleien und Unternehmen in Deutschland, welche Hochschulabsolventen von welcher Universität ihre Erwartungen am meisten erfüllen. Hier belegt die Universität Bayreuth im Fachbereich Jura hinter der LMU München und der Universität Heidelberg einen hervorragenden dritten Platz.

?Ausbildung auf Spitzenniveau?

Damit erreicht die Universität Bayreuth als einzige kleine deutsche Universität einen Spitzenrang. ?Aus der großen Zahl der Absolventen, die jährlich die juristischen Fakultäten verlassen, stechen unsere Absolventen offenbar heraus?, freut sich Professor Dr. Jörg Gundel, Dekan der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, über die mit dem Ranking bestätigte hohe Employability seiner Studierenden. ?Wer nach Bayreuth kommt, bekommt eine Ausbildung auf Spitzenniveau. Und unsere Studierenden schließen ihr Studium zielstrebig ab ? das merken offenbar auch die Personalverantwortlichen. Insofern ist das auch ein Lob an unsere Absolventen!?

Seit Jahren Spitzenpositionen



Die Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät ist die größte Fakultät der Universität Bayreuth. Sie belegt seit Jahren Spitzenpositionen in nationalen wie internationalen Rankings. Diese bewerten die Qualität von Lehre und Forschung. Rankingergebnisse können Schülern und Studierenden eine wichtige Hilfe sein, wenn sie sich für einen Studienort entscheiden müssen. Denn: Über den zukünftigen beruflichen Erfolg entscheidet auch die Wahl der Hochschule.

Quelle: Universität Bayreuth