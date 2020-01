Bei Umsonstläden ist der Name Programm: Der Kunde muss für die mitgenommenen Waren nichts bezahlen und auch sonst keine Gegenleistung erbringen. Einzige Bedingung: Was mitgenommen wird, soll ausschließlich dem persönlichen Gebrauch dienen. Offen steht der Bayreuther Umsonstladen in Bayreuth jedem - egal ob bedürftig oder nicht.

