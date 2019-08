Bayreuth: Über 100 neue Kinderbetreuungsplätze in Vorbereitung

Insgesamt 84 neue Betreuungsplätze wird es in den Kindertagesstätten in der Saas (48 Plätze), in Grunau (18 Plätze) sowie in Laineck (18 Plätze) geben. Die in der Saas und in Grunau für die Kapazitätserweiterung erforderlichen Container werden voraussichtlich in der kommenden Woche aufgebaut und anschließend für den laufenden Betrieb eingeräumt. In der Kindertagesstätte Laineck wurde für die zusätzlichen Plätze eine Lösung innerhalb des bestehenden Gebäudes gefunden. In allen drei Kindertagesstätten werden die neu geschaffenen Betreuungsplätze zum 1. September zur Verfügung stehen.

Neue Plätze auch im BRK-Kindernest

Ebenfalls mit Hilfe von Containern wird auch das Bayerische Rote Kreuz (BRK) seine Aufnahmekapazitäten zum Beginn des neuen Kindergartenjahres erweitern. Das BRK-Kindernest wird voraussichtlich im Oktober/November fertiggestellt sein. Ein Elternabend für die neuen Kinder hat bereits stattgefunden. Die durch die Container neu zu schaffenden 34 Betreuungsplätze stehen aber bereits Anfang September zur Verfügung. Sie werden, soweit die Eltern bereits ab September einen Platz benötigen, übergangsweise in den vorhandenen Räumen des BRK-Kinderhauses und im Garten-Pavillon bereitgestellt.

Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen wird von der Stadt ständig beobachtet. ?Im Falle eines weiter steigenden Bedarfs werden wir selbstverständlich auch künftig die notwendigen Maßnahmen treffen, um die hundertprozentige Versorgung mit Kindergartenplätzen weiterhin zu gewährleisten?, so Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe.